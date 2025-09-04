La abogada Luciana Risso, integrante de la Defensa Pública que representó a la madre de Lautaro Labbe como querellante, destacó la pena de 22 años dictada contra el policía Simón Cruz y subrayó que el fallo debe ser ejemplificador para evitar nuevos casos de violencia institucional.

Este miércoles al mediodía, el juez Martín Nicosia condenó a 22 años de prisión al policía Simón Cruz, hallado culpable por el homicidio de Lautaro Labbé, ocurrido el 18 de abril de 2023 en barrio San Martín. La sentencia fue dictada en la audiencia de cesura de pena, luego de un juicio por jurados en el que se había declarado la responsabilidad penal del efectivo.

En diálogo con Actualidad 2.0, por radio Del Mar, la defensora pública Luciana Risso, que actuó como querellante en representación de la mamá de Lautaro, evaluó el fallo y destacó la importancia de que se hayan considerado los agravantes del caso.

“Fue una jornada extensa, con producción de prueba tanto de la querella como de la Fiscalía y la defensa. El mínimo de la pena estaba en 10 años y 8 meses, y el máximo en 33 años y 4 meses. Nosotros solicitamos 25 años, por lo que la condena de 22 años no se aleja de lo requerido ni de lo evaluado por el juez”, explicó.

“NO FUE UN DISPARO AISLADO, HUBO ENCUBRIMIENTO”

Risso subrayó que el fallo no sólo tomó en cuenta el disparo contra Lautaro, sino también lo ocurrido inmediatamente después.

“No era solamente un efectivo policial que efectuó un disparo sobre un adolescente de espaldas, completamente indefenso, en un contexto donde no había riesgo para nadie . También se probó cómo los efectivos intentaron encubrir lo sucedido: ocultaron evidencia, falsearon información en el acta policial y entorpecieron la investigación. Todo eso fue muy grave”, remarcó.

La defensora recordó además que otros policías ya fueron condenados en otra instancia por encubrimiento, y que todos quedaron apartados de la fuerza. “No se trata de estar en contra de la institución policial, sino de que la sentencia sea lo suficientemente ejemplificadora para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir”, afirmó.

“NO SE NOTÓ UN REAL ARREPENTIMIENTO”

Consultada sobre la declaración final de Cruz antes de conocer la pena, cuando pidió perdón y lamentó la situación que también involucra a su familia, Risso señaló que “el juez entendió que no había un arrepentimiento real, sino que él se ubicaba en un rol de víctima, preocupado por lo que la condena significaba para su vida personal y familiar”.

En ese sentido, el magistrado no lo consideró como un atenuante o arrepentimiento, sino que sólo ponderó que las consecuencias de la pena no se extiendan al ámbito de su círculo familiar.

“NO SÉ SI ENCONTRÓ JUSTICIA, PERO CRISTINA BUSCABA CERRAR UN CICLO”

La abogada también se refirió a la madre de Lautaro: “El compromiso de Cristina (Cárdenas) fue total desde un inicio. Quería el juicio oral, quería atravesar ese proceso aunque fue muy duro. No sé si la palabra es tranquilidad. Ojalá que sí, pero lo importante es que siempre estuvo, estoica, pidiendo justicia. No sé si con esta sentencia logrará esa sensación, ojalá que sí, pero al menos se cierra un ciclo”.

En ese plano, Risso aclaró que el Ministerio Público de la Defensa tiene el compromiso de intervenir en este tipo de casos, cumpliendo una función contraria a la habitual, en un rol de acusación ante hechos de violencia institucional, para que en la policía “se modifiquen ciertas prácticas”.

¿PUEDE HABER UNA APELACIÓN?

Si bien la defensa de Cruz había pedido la pena mínima y reconoció que no veía muchas chances de revertir la condena, Risso fue cauta: “Tiene defensores muy creativos, habrá que esperar si encuentran algún vericueto para una impugnación. Primero el juez debe redactar el fallo completo y ahí se verá si intentan algún recurso”.

Finalmente, valoró que la sentencia se haya dado en la misma audiencia de cesura: “El juicio estaba fresco y fue un proceso muy claro, en relación a atenuantes, agravantes y alegatos. Eso permitió que el juez Nicosia, que es muy prolijo, pudiera dictar la pena en el mismo día”, explicó.