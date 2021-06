Este miércoles a la mañana, por solicitud del abogado defensor, se desarrolló en forma semipresencial la audiencia de revisión de la prisión preventiva por el homicidio de Jorge Junior Vera, acontecido el pasado 29 de noviembre de 2020 en el barrio La Floresta, que tiene como único imputado a Nicolás Alexis Muñoz.

El defensor pidió que se revoque la prisión preventiva y se otorgue el arresto domiciliario a su asistido, en contraposición, la funcionaria de la fiscalía solicitó se mantendrá la medida de coerción que sufre el imputado.

Por su parte, según informó el Ministerio Público Fiscal, el defensor se refirió al hecho en el que la fiscalía imputa a su cliente , que mantuvo una pelea de puños con la víctima y luego de terminada esta pelea la víctima es encontrada a 100 mts . del lugar con una herida de arma blanca y es trasladado al hospital donde pierde la vida.

Muñoz reconoce haber tenido esa pelea, pero él dice que no lo apuñaló, aseguró el defensor. “No hay mancha hemáticas en las prendas de mi asistido, tampoco registros fílmicos ni testigos presenciales del hecho”. Agregando que la prisión preventiva no puede ir asociada a la prórroga del plazo de investigación y que no existe ni peligro de fuga, ni de entorpecimiento de la investigación. Calificando la medida de coerción como “arbitraria, ya que no hay elementos para sostenerla” por lo cual la prisión se revoque la misma y se otorgue el arresto domiciliario a Muñoz.

En relación a lo planteado por el abogado defensor, la funcionaria de fiscalía solicitó se confirme la decisión del juez natural de la causa Caviglia y se mantenga la prisión preventiva que sufre Muñoz. Recordando que se le revocó su arresto domiciliario ya que fue encontrado en la madrugada afuera de su domicilio, junto a dos personas, consumiendo bebidas alcohólicas .

El Ministerio Público Fiscal cuenta con elementos de convicción suficientes para tener a Muñoz como probable autor del hecho imputado .

De la autopsia se desprende que Vera tenía dos heridas de arma blanca, una en el abdomen y otra que le produce el deceso en el tórax, del lado izquierdo que le perforó el corazón.

Por las características graves del hecho subsiste el peligro de fuga, se afectó el bien jurídico vida, la hora en la que se produce el hecho y la indefensión de la víctima que al momento del hecho estaba alcoholizado .

Se ha calificado provisoriamente el ilícito como homicidio simple , con una expectativa de pena mínima de 8 años de prisión , de cumplimiento efectivo, continuar la funcionaria. Persisten los peligros procesales de fuga y entorpecimiento. Mencionando por último el comportamiento de Muñoz cuando se le otorgó el arresto domiciliario.

Finalmente el tribunal de revisión pasó a deliberar y luego resolvió por unanimidad mantener la prisión preventiva que viene cumpliendo el imputado Muñoz por el término de un mes. Esto basado en la gravedad del hecho y que la fiscalía cuenta con evidencia para acreditar la materialidad y autoría. Los testigos son todos del barrio y tienen contacto con el imputado; en tanto que el planteo del defensor es una reedición de lo enunciado para su arresto domiciliario, que el juez natural de la causa revocó por incumplimiento. Concluyendo que existe en el caso peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.

El tribunal de revisión estuvo integrado por Raquel Tassello (presente en la sala) y Jorge Odorisio (por videoconferencia); el Ministerio Público Fiscal fue representado por Belén De La Canal, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa de Muñoz fue ejercida por Alejandro Fuentes, defensor particular del mismo.

El homicidio de Jorge Junior Vera:

El ilícito contra la vida acontece el día 29 de noviembre de 2020, en el horario comprendido entre las 22:20 y 22:40 hs aproximadamente, en circunstancias en Junior Vera se dirigió a su domicilio sito en calle Sarmiento al 2.900 del barrio La Floresta de esta ciudad, anterior haber estado compartiendo unas bebidas alcohólicas junto a dos testigos, en la casa de otro vecino a quien estaban ayudando a pintar.

Allí se habría producido una pelea frente al domicilio del mismo, con los hermanos Nicolás Muñoz y AR, quienes vecinos y existían problemas con anterioridad, momento en el cual Nicolás Muñoz habría apuñalado a Junior Vera en dos oportunidades a la altura del tórax con un cuchillo de tamaño medio con claras intenciones de provocar su muerte; posterior a ello la victima ya lesionada se habría trasladado hasta la intersección de la calle Los Nogales y Av. Huergo, donde quedó tendido en el suelo.

El hermano de la víctima, quien circulaba ocasionalmente a bordo de su vehículo Peugeot 206, lo vio tendido en el suelo y presentaba una apuñalada en la zona del tórax, trasladándolo en su vehículo al Hospital Regional, el cual ya habría llegado sin vida al Hospital Regional. Calificando provisoriamente el mismo como “homicidio simple” en calidad de “autor” para Muñoz.