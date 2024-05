El pasado martes 21 de mayo por la mañana, el homicidio de Gonzalo Guenchur, conmocionó a Comodoro Rivadavia y a toda la provincia de Chubut. El estudiante de 17 años fue asesinado por un adolescente de 15 años que le robó el celular y lo apuñaló.

Fue el primer homicidio del 2024 en la ciudad y la situación reavivó debates pendientes, sobre la baja de la edad de imputabilidad, la efectividad de corredores seguros en las escuelas y el funcionamiento de las cámaras de seguridad en diversos puntos estratégicos de Comodoro.

En este marco, ADNSUR dialogó con la Lic. Silvia Luz Clara, Trabajadora Social y Coordinadora del Centro de Violencia Familiar, para tener una mirada social sobre el caso.

La profesional analiza el rol y responsabilidad de las instituciones intermedias, las políticas sociales, la falta de discusión sobre la necesidad de un Régimen Penal juvenil y “¿Qué mensaje dar a quienes como Gonzalo están haciendo lo correcto?”.

“Este hecho ocurre en un contexto de abandono y negligencia”, indicó. “Que un chico de quince años viva en una casa o ranchito sin condiciones de salubridad o con otros chicos porque no existe una familia, un adulto contenedor y protector, nos habla de alguna situación irregular, de abandono o negligencia. La negligencia es cuando existen los recursos y no puede, o por alguna extraña razón no llega a cubrir con esas falencias” reveló Luz Clara.

En tanto, sostuvo que “el abandono directamente es cuando no hay un vínculo protector. Ahora ¿Podemos pensar que esto es solo responsabilidad de esa familia? No, porque esa familia está inmersa en una sociedad y si un chico de 15 años no está en la escuela -que sería el ámbito de socialización primero y que en nuestro país es obligatoria, también es un aspecto del abandono. Y en el qué hacemos entrarían las políticas sociales a nivel municipal provincial y nacional”

Por otra parte, la especialista recordó que en la década del 90, la provincia de Chubut fue pionera, después de Mendoza, en producir la Ley de Protección Integral de la infancia, “leyes que después no se reglamentan o se hacen parcialmente y no se implementan políticas concretas con programas a los que se les destine recursos humanos y recursos económicos son letras vacías”. Es que para poder retener a un adolescente en la escuela media se necesitan programas y recursos humanos, que haya un seguimiento y un acompañamiento de las situaciones conflictivas de chicos. “¿Cuántos chicos de 15 años hoy estarán o en su casa o en la esquina?” fuera del espacio educativo, se preguntó Luz Clara.

LA AMBIGÜEDAD DE LAS LEYES

Por otra parte, se refirió a la baja de la edad de imputabilidad y sostuvo que “la Ley de Protección no dice que los chicos son inimputables, sino que prevé distintos tipos de acciones para quienes cometen delitos dependiendo de la edad que tengan”.

“De los 12 a los 16 años tiene que haber Programas de reinserción financiados por el Estado. Habría que indagar cómo se están llevando a cabo, cómo es la relación entre las Asesorías de Familia con el Servicio de Protección que sería el área que tendría que estar acompañando”, indicó la trabajadora social.

En tanto, recordó que “lo que no hay es un sistema Penal Juvenil -para quienes cometen delitos entre los 16 y 18- algo que la Ley preveía y que se tenía que crear tanto a nivel nacional como provincial y nunca se creó porque eso significa destinar recursos, lugares, dinero y profesionales”.

Por otro lado, consultada ante los dichos de Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad de Chubut, quien indicó que al presunto homicida “no se lo puede juzgar ni quedará detenido” por la edad que tiene, Luz Clara explicó que “ese menor está judicializado”.

“Una cosa es decir que no va a llegar a juicio pero desde ahora hasta los 18 años tiene una causa. Seguramente se planteará un plan de rehabilitación . No vuelve a la casa y sale como si nada. Acá hubo un asesinato. Hay que evaluar el grado de conciencia de lo que hizo y se plantea una serie de pautas”, añadió.

En tanto, Luz Clara manifestó la importancia de “llegar al hueso” e indicar si esta situación por la que estaba transitando el menor no estaba judicializada con anterioridad y en ese caso, preguntar ¿Qué pasó con las instituciones a las que les tocaba intervenir?, si hubo intervenciones previas que fracasaron y por qué no hubo acompañamiento para que vuelva a la institución educativa.

Por último, la especialista señaló que “algunas instituciones dejaron de ser creíbles”, por esa razón la madre de Gonzalo Güenchur se permitió dudar de la versión oficial brindada por la policía que aseguraba que el autor del asesinato era un menor de 15 años. “¿Qué valor tiene una vida? La impunidad, ya sea por la edad o por política agrava este tipo de situaciones. También es oportuno preguntarnos cuál es el mensaje que tenemos que darles a quienes como Gonzalo están haciendo las cosas bien”, concluyó.