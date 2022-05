El abogado defensor del policía Angel Hernández dijo este martes que la fiscalía no logró probar la autoría del golpe en la cabeza por parte de su defendido en contra de la víctima, Brian Gómez, por cuyo homicidio se conocerá este miércoles 11 de mayo la pena que impondrá el tribunal, luego de encontrarlo culpable, por mayoría, del delito de homicidio con dolo eventual. También anticipó que apelará la sentencia y reclamó la inocencia de su cliente.

Fuentes cuestionó el proceso en contra del policía Hernández, al afirmar que la rueda de reconocimiento realizada en el año 2019 estuvo signada por irregularidades, al detallar que uno de los testigos que participaron de esa instancia había sido amenazado por el padre de Brian.

“Nosotros cuestionamos esa rueda de reconocimiento porque nos encontramos con varias sorpresas –dijo el abogado, en diálogo con Actualidad 2.0-. Uno de ellos era allegado a la familia de Brian Gómez y reconoció al señor Hernández de espalda, aunque primero dijo que estaba de chaleco y luego con campera, pese a que había dicho que el supuesto autor del golpe estaba con chaleco”.

Al seguir cuestionando la rueda, el abogado indicó que otro de los testigos reconoció en el juicio que mintió porque le tenía miedo al padre de Brian, “porque había escuchado que lo estaba buscando y lo quería matar. Con esa amenaza y el miedo que tenía, se asesoró con un abogado antes de ir a la rueda, que le habrá dicho ‘andá, tardá unos minutos y apuntalo’, es decir que llegó marcado. Hizo un ‘acting’ porque tardó tres minutos en señalarlo, cuando en realidad había dicho que lo conocía desde dos años antes”, describió.

“No declaró en el juicio uno de los que se peleó con Brian”

“En la rueda surgieron varias contradicciones, porque uno dice que vio una tonfa, otro que vio un palo corto y otro una cachiporra, pero en el juicio la fiscalía no presentó ninguno de estos elementos –añadió Fuentes-. Hernández en su declaración dijo que se abocó a reducir a un joven de apellido Caballero, alias ‘Ensalada’, pero no estuvo en el juicio pese a que fue a buscado por la policía. Este fue uno de los que peleó con Brian Gómez, pero no fue al juicio y dijo que si la policía lo buscaba los iba a hacer mierda a todos”.

Para reafirmar su hipótesis, Fuentes insistió en que no se demostró el uso del bastón tonfa por parte de Hernández, por lo que añadió: “No hay precisión con qué golpearon a Brian, a mi cliente lo acusan de haber usado una tonfa pero ningún testigo pudo precisar con qué elemento fue golpeado, ni tampoco encontraron este elemento en su domicilio. Tardaron 8 meses en sindicar a Hernández: si alguien ve que un policía le pega un garrotazo a otra persona, lo primero que hubieran hecho era denunciarlo inmediatamente y escracharlo”.

Según el abogado defensor, "la doctora García (una de las juezas del tribunal) dijo en su fallo que para ella quizás el señor Hernández golpeó con un objeto a Brian, pero citó el artículo 34, inciso 4 del Código Penal, lo que plantea la inimputabilidad, porque habla de un exceso en el ejercicio de su deber por parte de Hernández".

También citó parte del alegato final de la parte acusadora, ya que "la fiscal reconoció que si bien no había sido posible demostrar en los registros fílmicos que Hernández tuviera tonfa, bastón, palo o cachiporra, es posible que Hernández lo hubiera escondido en algún lugar y lo fue a buscar para golpear a los muchachos, cuando se activó la alarma de la vidriera rota".

Finalmente, anticipó que presentará un recurso de impugnación ordinaria, para que la Cámara de Apelaciones revise el fallo que hoy se conocerá este miércoles 11 de mayo. En la audiencia de este miércoles, la fiscalía y la querella fundamentarán el pedido de pena, ya que el delito por el que fue acusado prevé un mínimo de 8 años y un máximo de 25 años de prisión.