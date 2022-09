Este viernes por la mañana, se concretó por pedido de la defensa la “impugnación de sentencia” por el homicidio de Brian Gómez ante la Cámara en lo Penal local.

Por su parte, la defensa de Ángel Luis Hernández solicitó la “nulidad de la sentencia por ausencia de congruencia interna, la absolución por ausencia de autoría, por actuar en cumplimiento de su deber; por eximente incompleta por exceso y subsidiariamente se le imponga el mínimo de la pena, 8 años de prisión”.

En contraposición, la fiscal solicitó se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria a 15 años de prisión para Hernández y se rechacen los planteos de la defensa, al igual que la querella. Finalmente, el tribunal pasó a deliberar y el próximo 30 de septiembre, a las 12.00 hs., dará a conocer el anticipo del fallo.

El tribunal de la Cámara en lo Penal -ante quién se realizó la audiencia- estuvo presidido por Daniel Pintos e integrado por Martín Montenovo y Adrián Barrios (por video desde Trelew), jueces penales de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Cecilia Codina, fiscal general; la querella en representación de la madre de la víctima ejercida por Lucía Pettinari, defensora jefa; y la defensa de Hernández fue realizada por Guillermo Iglesias y Daniel Fuentes, abogados particulares del mismo.

En un primer momento, la defensa solicitó “la nulidad de la sentencia” de primer grado, ya que los votos de los jueces “coinciden en términos de autoría, pero tienen un déficit en su punto de partida, en el análisis que cada uno de los jueces hacen sobre la presencia de Hernández en el lugar del hecho”.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la Dra. García sostuvo que tenía que estar presente, en cambio Suárez y Odorisio que no. A entender de la defensa “la sentencia tiene un déficit desde el punto de partida”.

Pregonando su absolución porque “la construcción de autoría goza del estado de la duda”. Otro de los puntos de la defensa se refirió a la demora en la audiencia de reconocimiento, ya que la foto de Hernández circulaba por todos los medios y las redes antes. Es decir que, esto ha debilitado el valor de la sentencia. Otro argumento defensivo fue que Hernández “actuó en legítimo cumplimiento de su deber, su conducta estaba dentro del permiso, hacer cesar la comisión de un delito”. En igual sentido que Gómez llega herido de la parte superior del local. La centralidad de la crítica al fallo por parte de la defensa es que su “conducta nació justificada”.

En contraposición, la fiscal Codina requirió se confirme la sentencia de primer grado en todos sus términos y se rechacen los planteos de la defensa. Recordando que el fallo fue por unanimidad.

Respecto del planteo de autoría, los tres jueces evaluaron cómo comenzó el conflicto dentro del local Draw Pub, por unanimidad los jueces sostuvieron que no hubo golpes a Brian Gómez dentro del local comercial. Ya en la escena de la vereda, Hernández llega al lugar y aplica un golpe a Brian en la nuca con un objeto contundente.

Los tres jueces integrantes del tribunal valoraron la manera en que declararon los testigos. Todos vieron que quién le pegó a Brian fue un policía. La lesión por la cual fallece Gómez, edema subdural, fue la producida por Hernández, afirmó la fiscal. Agregando que toda persona de sentido común sabe las consecuencias de aplicar un golpe con un elemento contundente en la cabeza. Solicitando la fiscal -por todo esto- que se confirme la sentencia condenatoria en todos sus términos, que no se haga lugar a la nulidad planteada por la defensa.

Acto seguido, la querella solicitó al tribunal de Cámara no se haga lugar a ninguna de las peticiones de la defensa y se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria a Hernández, adhiriendo a todos los argumentos expresados por la fiscal. En cuanto al dolo eventual planteado, expresó que, aunque no hagan el curso correspondiente para el manejo de tonfa, a todos los policías se les explica en qué lugares no se puede golpear, uno de ellos es la cabeza. Por último, la madre de la víctima expresó que “confía en la Justicia”.