El pasado martes 21 de octubre, en la tarde-noche, en Playa Magagna (a 14 kilómetros de Rawson) vecinos y turistas hallaron el cuerpo de una persona en una zona cercana a los acantilados de Caras Talladas, atado de pies y manos y envuelto en una frazada polar.

La escena generó una inmediata alarma y desplegó un operativo policial para recuperar el cuerpo debido a las dificultades del terreno.

Según se informó, la pareja que alertó a las autoridades caminaba por la costa cuando observó lo que parecían extremidades humanas en una posición inusual. Al acercarse, confirmaron la presencia del cuerpo y dieron aviso a la policía. La víctima presentaba claras señales de violencia, con cuerdas en sus extremidades y múltiples heridas visibles.

Conmoción: identificaron al hombre que apareció muerto, atado de pies y manos, en una playa de Rawson

Este miércoles, y mientras se espera el informe formal de los médicos forenses que realizan la autopsia en el cadáver, la investigación policial sigue su curso bajo la coordinación del fiscal general Leonardo Cheuqueman, de la Fiscalía de Rawson.

De esta forma, a media mañana se realizaron rastrillajes en la zona del hallazgo, tanto en la parte superior del acantilado como en la costa rocosa del lugar, situado entre Los Cangrejales Sur y Santa Isabel, que forman parte del complejo de playas. Participaron en el operativo efectivos de la comisaría de Playa Unión, jurisdicción donde se produjo el hallazgo.

Asimismo, durante esta jornada se llevaron a cabo acciones y diligencias para identificar el cuerpo encontrado y, una vez individualizado, localizar a sus familiares, prioridad en la entrega de esta información.

Revelaron la edad del hombre que apareció muerto en una playa de Chubut: estaba envuelto en una frazada

Paralelamente, las investigaciones continúan a cargo del Área Criminalística de la Policía provincial, la División Policial de Investigaciones y el Área de Operaciones Policiales.

IDENTIFICARON AL HOMBRE QUE FUE HALLADO MUERTO ATADO DE PIES Y MANOS EN LA PLAYA

El subjefe de Policía de Chubut, Crio. Gral. Mauricio Zabala, confirmó que la víctima es un hombre de 38 años, oriundo de Villa Regina, Río Negro. A través del análisis de huellas dactilares se logró su identificación.

El subjefe de Policía indicó que la víctima “tenía antecedentes relacionados con la ley de estupefacientes, ya que había estado presente durante un allanamiento a un domicilio vinculado a esa causa en Trelew”.

Investigan un posible homicidio tras hallar un cuerpo atado y envuelto en una frazada en una playa de Chubut

Además, había denunciado semanas atrás un robo del cual indicaba haber sido víctima en Puerto Madryn, aunque las investigaciones anteriores mostraban contradicciones en el relato.

Sobre las circunstancias del fallecimiento, Zabala detalló que el deceso sería “producto de los golpes sufridos, con lesiones en el rostro y la cabeza”. La víctima apareció maniatada y envuelta en una manta, con múltiples contusiones y heridas contuso‑cortantes.

Con información del Ministerio Público Fiscal, redactada y editada por un periodista de ADNSUR