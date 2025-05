Una imprudente maniobra en plena madrugada neuquina terminó con un fuerte accidente, dos autos destruidos y un conductor que intentó fugarse sin siquiera tener registro o seguro. El hecho ocurrió este lunes, cerca de las 2 de la mañana, sobre calle Leloir al 231, cuando un joven de 28 años a bordo de una Volkswagen Amarok giró en U de manera ilegal y terminó estrellándose contra dos vehículos que estaban correctamente estacionados.

Según relató una testigo, la camioneta estaba detenida frente al colegio Confluencia. Cuando el semáforo cambió de color, el conductor realizó un giro en U, retomó Leloir en sentido oeste-este y perdió el control. La Amarok impactó con fuerza contra una Volkswagen Taos —recién salida del concesionario hacía solo 20 días— y luego contra un Peugeot 308 que estaba adelante. Lejos de detenerse, el joven escapó del lugar sin prestar asistencia ni dar aviso.

La rápida acción de una vecina que presenció todo fue clave. Llamó al 101 y guió a la Policía, que logró interceptar al conductor unos mil metros más adelante, en Buenos Aires y Alderete. Allí, los efectivos confirmaron que el joven no tenía licencia de conducir ni seguro obligatorio. Sin embargo, no se le realizó el test de alcoholemia porque, según los oficiales, todos los alcoholímetros estaban descalibrados y arrojaban resultados erróneos.

A pesar de la gravedad del incidente, la camioneta no fue secuestrada. El personal policial indicó que no contaban con una grúa adecuada, y la que posee el municipio no tiene capacidad para remolcar vehículos del tamaño de una Amarok. Por esa razón, el vehículo permaneció estacionado en el lugar donde fue interceptado.

Los propietarios de los vehículos dañados deberán afrontar los gastos de reparación con sus propios recursos, ya que el responsable no contaba con cobertura de seguro. La Taos, con apenas 20 días de uso, sufrió importantes daños en su parte trasera, lateral derecho y frontal. El Peugeot 308, que estaba a la venta, quedó con la parte trasera destrozada. La Policía localizó a su dueño, Luis, recién pasadas las 2:15 para notificarle el accidente.

Con información de LMN.