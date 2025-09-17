Un hecho delictivo ocurrido en la madrugada del martes generó gran preocupación en el Colegio Parroquial Santa Bárbara de Pocito, San Juan, y en toda su comunidad. Un grupo de delincuentes ingresó al establecimiento y se llevó la totalidad de la recaudación de un evento solidario realizado semanas atrás, suma que ascendía a 2.300.000 pesos.

Los fondos habían sido conseguidos gracias al esfuerzo conjunto de docentes, alumnos y familias, quienes organizaron un festival para destinar ese dinero a insumos y reparaciones en la escuela.

EL INDIGNANTE ROBO Y EL AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN

Según informó el portal El Tiempo de San Juan, el robo tuvo lugar en la escuela ubicada sobre la calle Vidart, a pocos metros de la Plaza Aberastain y de la comisaría 7ma. Los delincuentes habrían ingresado saltando una pared divisoria desde una vivienda abandonada lindera al edificio.

El “delfín” del narcotráfico: el símbolo que delató a una red que operaba en Comodoro y apareció en San Juan

Una vez dentro, forzaron una puerta interna que les permitió acceder a la oficina administrativa donde se guardaba el total del dinero, resguardado en un mueble bajo custodia. El robo fue detectado en la mañana del pasado martes, cuando Franco Cano, encargado de la administración, constató el faltante e inmediatamente notificó a las autoridades.

La directora del colegio, María Gladine, radicó la denuncia formal y colaboró con el personal de la UFI Delitos contra la Propiedad de San Juan, encargado de la investigación. Los peritos realizaron una exhaustiva revisión del lugar, especialmente de los accesos, y levantaron rastros para identificar a los responsables.

Desarticularon una red de trata en Comodoro: rescataron a 7 mujeres que “rotaban cada 15 días” desde Buenos Aires

En este contexto, se sospecha que los ladrones escaparon por el mismo camino que utilizaron para entrar, aprovechando la total ausencia de movimiento en el horario nocturno. Se solicitaron las grabaciones de cámaras de seguridad del colegio y de propiedades vecinas para reconstruir el recorrido de los criminales y hallar posibles sospechosos.

EL DOLOR DE LOS ALUMNOS, PADRES Y DOCENTES

La noticia del robo generó un fuerte impacto emocional en la comunidad educativa, ya que los 2.300.000 pesos sustraídos representaban el resultado de un esfuerzo solidario colectivo.

“Viento Blanco”: secuestraron 20 kilos de cocaína con el sello de un poderoso clan narco

El festival solidario se había celebrado en el Centro Cultural y Deportivo La Superiora, con la participación activa de padres, alumnos y docentes, y el dinero estaba destinado a mejoras en la infraestructura y a la compra de materiales educativos, necesarios para el funcionamiento óptimo de la escuela.

Frente a este hecho, las autoridades educativas se encuentran evaluando nuevas medidas de seguridad para evitar futuros robos y garantizar la protección del establecimiento. A pesar del golpe sufrido, aseguraron que el objetivo original para el cual se recaudaron los fondos sigue vigente, aunque ahora deberán buscar alternativas para reponer la suma robada y continuar con los planes de mejora en el colegio.