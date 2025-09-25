Heróico accionar: una policía de Comodoro salvó de la muerte a un bebé de dos meses

Un hecho cargado de dramatismo y heroísmo se vivió en la noche del martes en Comodoro Rivadavia, cuando una mujer acudió desesperada a la Seccional Sexta con su bebé de apenas dos meses de vida, que presentaba serias dificultades para respirar.

El episodio ocurrió cerca de las 23:15 cuando la madre ingresó a la dependencia policial con el niño en brazos en busca de auxilio inmediato, ya que su estado generaba una situación de extrema urgencia.

De acuerdo al parte oficial, en ese momento intervino la Sargento Ayudante Natalia Albarracín, quien rápidamente aplicó maniobras de primeros auxilios con el objetivo de desobstruir las vías respiratorias del pequeño. Su accionar fue clave: en cuestión de segundos el bebé volvió a respirar con normalidad, lo que trajo alivio tanto a su madre como al personal presente.

Minutos después se solicitó asistencia médica y una ambulancia para garantizar la atención especializada del menor. Al lugar llegó personal de salud quien revisó al niño y constató que se encontraba fuera de peligro. Sin embargo, y como medida de precaución, se dispuso su traslado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde quedó internado para recibir estudios y el cuidado correspondiente.

La rápida reacción de la uniformada evitó un desenlace trágico y puso en evidencia la importancia de la capacitación policial en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. El caso se suma a otros recientes en la provincia donde efectivos policiales actuaron en emergencias médicas, salvando vidas gracias a su preparación y a la decisión de intervenir con firmeza en momentos críticos.

Un dramático episodio con final esperanzador se vivió en la ciudad de Esquel el martes por la noche cuando efectivos de la Policía del Chubut lograron salvarle la vida a una bebé de apenas un año de edad en estado crítico tras sufrir una obstrucción en las vías respiratorias mientras estaba con su madre en una panadería.

El alerta se originó alrededor de las nueve de la noche cuando desde el Centro de Monitoreo se informó a la guardia policial que en un comercio de la zona se encontraba una menor en situación de emergencia, imposibilitada de respirar y con signos evidentes de ahogamiento.

De inmediato, se desplazó hasta el lugar el segundo jefe de la Comisaría Segunda, acompañado por el oficial de servicio y el chofer de la dependencia. Al arribar, constataron el grave cuadro de la pequeña, que no reaccionaba y permanecía inconsciente.

Ante la urgencia y la imposibilidad de esperar la llegada de la ambulancia, los uniformados decidieron actuar de inmediato: trasladaron a la niña junto a su madre en el móvil policial mientras practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar en el trayecto hacia el Hospital Zonal de Esquel.

Según el parte oficial, durante el traslado la bebé seguía sin reaccionar y su vida corría un serio riesgo. Sin embargo, en plena emergencia, las maniobras practicadas por los efectivos dieron resultado: la niña recuperó la respiración y comenzó a llorar poco antes de llegar al hospital, un signo clave que indicaba la recuperación de sus funciones vitales.

Ya en el nosocomio, la menor fue entregada al personal médico de guardia, que se hizo cargo de su estabilización y seguimiento clínico. La madre permaneció en todo momento junto a su hija, mientras los profesionales confirmaban que la rápida intervención de los policías había sido fundamental para evitar un desenlace trágico.