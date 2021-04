COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Héctor Raimapo, de 43 años, fue baleado junto a su hijo de 24 años el 14 de febrero del 2021 en una calle del barrio San Cayetano. Debido a la gravedad de las lesiones murió el pasado 4 de marzo tras permanecer varias semanas internado en grave estado. Su hijo sobrevivió. Ahora su familia pide justicia porque no hay detenidos por el crimen.

Familiares y amigos de Héctor Raimapo se convocaron este jueves por lamañana afuera del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia para pedir justicia.

Micaela Raimapo, hija de Héctor, contó a ADNSUR que viven con miedo porque “se escuchan tiros a cualquier hora. No se fijan si hay nenes afuera. Ya nos hicieron daño, qué más daño quieren hacernos", se preguntó esta mañana entre lágrimas mientras pedía justicia por la muerte de su papá.

🔴#AHORA Familiares y amigos de Héctor Raimapo reclaman justicia Se encuentran en estos momentos afuera del Ministerio... Posted by ADN SUR Agencia de Noticias on Thursday, April 15, 2021 ADN SUR Agencia de Noticias

“ Al final no nos dejan vivir en paz. Qué tanto tienen contra nosotros. Ya mataron a mi papá. Hace dos días balearon mi casa. Estaba mi hermano, mi marido y los nenes afuera. No se que quieren. .Y nadie hace nada. Yo solamente quiero que hagan justicia por lo que le hicieron. Mi papá era re bueno, no era como ellos”.

La joven lamentó que no haya detenidos por el crimen de su papá. "Me quitaron lo que yo más quería y no sé como seguir. Y ahora quieren matar a mi hermano, y que nadie haga nada, como cuando mataron a mi papá", sostuvo.