COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Escuchá el audio) - La jueza federal de Comodoro Rivadavia, Dra. Eva Parcio, informó que en su Juzgado hay "700 causas" por violación del aislamiento obligatorio por el coronavirus y otras 500 que llegarán en los próximos días. Además, aseguró que su juzgado está "en condiciones de trabajar" y que le enviaron a la Cámara Federal un escrito con las medidas preventivas que se tomaron, manifestándole que estaban en condiciones de "levantar la feria judicial" dictada para todo el país con una acordada de la Corte el día en que se dictó el DNU de la cuarentena obligatoria en todo el país.

"Habíamos tomado varias medidas preventivas por el coronavirus 10 días antes de que decretaran el aislamiento social obligatorio el 19 de marzo. Implementamos el uso de alcohol, barbijos, guantes, preparándonos de una manera dolorosamente premonitoria. Desde el día en que se dictó el DNU vino la acordada de la Corte de la feria judicial para todo el país pero eso no significó menos trabajo. La mayoría hemos seguido trabajando; en ningún momento dejamos de hacerlo", aseguró en diálogo con el programa La Tribuna, por Radio Del Mar.

"En nuestro juzgado los primeros 25 días sólo concurrían los cuatro secretarios penales y las tres secretarias civiles. El tema penal no se para y lejos de ello nosotros, por violar el aislamiento obligatorio (las personas que circularon sin permiso) tenemos al día de hoy más de 700 causas y estimamos que hay unas 1200 en total ya que otro tanto están esperando para llegar al Juzgado. Esto aumenta el cúmulo del trabajo, pese a que el primer mes no llamamos a indagatoria a nadie porque no queríamos generar movimiento de personas que puedan poner en riesgo los extremos cuidados sanitarios que se estaban tomando", detalló la jueza.

"Esto, junto al pedido de hábeas corpus de detenidos, etc, que convocara al personal de la Secretaría Penal que está hace un mes trabajando para poder agilizar todo esto, con lo que ha quedado suspendido con la cuarentena como audiencias, etc. En lo Civil hicimos lo propio hace 10 días", detalló Parcio y detalló que presentaron "a la Cámara Federal con un informe con las medidas que habíamos tomado, ya que se han modificado muchos ámbitos del juzgado con acrílcos en mesas de entrada, etc, planteándoles que estábamos en condiciones de levantar la feria judicial. Pensábamos que con todos los recaudos podíamos ponernos a trabajar. Nuestra Cámara hizo lo propio, el Juzgado de Caleta Olivia también", ejemplificó.

Parcio tendrá este viernes una reunión con presidentes del Colegio de Abogados de Comodoro y Sarmiento "para hacerles conocer que la actividad no tendrá la misma situación que antes; habrá turnos, todo será resuelto por los medios digitales que tenemos. Las herramientas digitales ya estaban disponibles. Estamos esperando que salga la resolución de la Corte, que consideramos que en estos días la conoceremos. Creemos que va a ser favorable", confió la jueza federal de Comodoro, quien remarcó que "el servicio de justicia está trabajando", llevando tranquilidad a la comunidad.

Mencionó que las primeras causas de la Fiscalía le llegaron "a mediados de abril, aproximadamente. Luego van a recibir una citación para prestar declaración indagatoria, donde se les pide que se presenten con un abogado particular o uno de la defensa pública. También les estamos pidiendo que si se avienen a darnos un teléfono o mail podremos hacer las citaciones por ese medio. Quienes estén en condiciones de venir hasta el Juzgado ése es un permiso que lo habilita al solo efecto de trasladarse hasta allí", aclaró.

"A muchos se les ha secuestrado el vehículo, como ocurrió en todo el país. Queda a disposición del Ministerio de Seguridad de la Nación hasta que cesen las razones que ameritaron que haya sido retenido. Así lo dice el artículo 4 del artículo 297 del Presidente de la Nación, que fue el primero que se dictó", recordó.