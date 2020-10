COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En el marco de la conferencia de prensa que se llevó a cabo este lunes por la mañana por el operativo contra el narcotráfico "White Horse" con allanamientos, 20 detenciones y secuestro de drogas en Chubut y Río Negro, el jefe de la Policía de Chubut, Miguel Gómez habló de las baja de personal activo en Comodoro Rivadavia debido a que cumplen con aislamiento.

La Policía de Chubut tiene un total de 250 efectivos policiales aislados por ser positivos y casos sospechosos de coronavirus. “Tenemos personal con Covid positivo y por ende muchos aislados. Hablamos de 15 efectivos de la localidad de Gaiman” explicó Gómez, quien indicó que podrán implementar el Plan Nacional Detectar en la fuerza.

Asimismo, el jefe policial indicó en la conferencia de la cual participó ADNSUR, que 180 de ellos son en Comodoro Rivadavia "que no están trabajando". Y agregó que “estamos con optimismo de que en el día de la fecha vamos a poder testear quien está infectado y quién no. Son entre 250 o 260 los policías hasta ayer aislados y 180 en Comodoro que no están trabajando”.

Por último, explicó que se trata de efectivos que, por el momento, están aislados y que hay que reemplazarlos con numerarios de la Unidad Regional. "Se optimiza el recurso y tenemos que posicionar personal de otras dependencias para suplir las guardias de las comisarías afectadas".