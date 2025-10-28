El mediodía del pasado lunes dejó una profunda tristeza en Caleta Olivia tras el descubrimiento de una tragedia doméstica.

Wanda Haro, una joven madre de 30 años, y su hija de apenas dos meses fueron encontradas sin vida en su vivienda, situada en la calle Francia, en el barrio René Favaloro. La noticia se difundió rápidamente, generando conmoción en el barrio y en toda la ciudad.

SE CONOCIERON LAS CAUSAS DE LA MUERTE DE LA MADRE Y SU BEBÉ EN CALETA OLIVIA

Fueron los familiares de Wanda quienes, al no recibir respuesta de ella durante varias horas, decidieron acercarse a su hogar para verificar su estado. Tras varios llamados a la puerta sin obtener respuesta, ingresaron al domicilio y se encontraron con la desgarradora escena. De inmediato dieron aviso a la Comisaría Quinta, que depende del barrio Rotary XXIII.

El operativo de investigación reunió en el lugar a personal policial, bomberos, criminalística y un médico forense, supervisados por el comisario mayor José Britos, titular de la Dirección Regional Norte de la Policía de Santa Cruz.

Las primeras pericias arrojaron que Wanda falleció debido a una insuficiencia cardíaca, mientras que la bebé murió por asfixia. Según explicó el comisario, la proximidad del cuerpo de la madre fue la que provocó que la pequeña sufriera la asfixia fatal.

La vivienda no presentaba signos de desorden ni de violencia, aspecto que permitió a las autoridades descartar rápidamente otras hipótesis que circularon en las primeras horas posteriores al hallazgo. Por protocolo, los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial para realizar estudios complementarios.

El caso se encuentra bajo la investigación del Juzgado de Instrucción Penal N° 1, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco. Una vez concluidas las pericias y recabados los testimonios, la causa avanzará judicialmente para esclarecer detalles y dar una respuesta definitiva a esta tragedia que golpea a Caleta Olivia.

EL INFORME POLICIAL TRAS CONFIRMARSE EL HALLAZGO

El pasado lunes 27 de octubre de 2025, a las 11:36 horas, la Policía de Santa Cruz recibió un llamado al SAE 911 que alertaba sobre el hallazgo de dos personas sin signos vitales en una vivienda del barrio René Favaloro, situada en la calle Francia N° 2.930.

Al llegar al lugar, el personal de la División 5ta constató que en el interior del inmueble se encontraba una mujer tendida de cúbito ventral sobre una cama, y por debajo de ella, una beba de pocos meses de vida, ambas sin signos vitales. Inmediatamente se solicitó la presencia del móvil sanitario. El médico de guardia del Hospital Zonal de Caleta Olivia certificó el fallecimiento de madre e hija.

Las autoridades policiales participaron en las diligencias correspondientes junto a la División General de Criminalística de Comodoro Rivadavia, además de involucrar a la División de Investigaciones (DDI) y al cuerpo de bomberos para colaborar en el procedimiento.

Con información de InfoCaleta, editada y redactada por un periodista de ADNSUR.