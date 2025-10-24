En las últimas horas se conoció un hecho que generó conmoción en la ciudad de El Calafate, Santa Cruz. Un hombre fue hallado sin vida en un hotel ubicado en El Chaltén, generando conmoción en la localidad.

Según se supo, el edificio pertenece a la familia Kirchner y actualmente se encuentra ocupado de manera ilegal.

En cuanto a la víctima, de 55 años, fue encontrado el martes 21 de octubre en una de las habitaciones del complejo por otras personas que se encontraban allí. Todo comenzó cuando perdieron contacto con el hombre y, tras no poder comunicarse, se preocuparon. Allí fue cuando, tras una búsqueda, se encontraron con la peor escena. Uno de los datos que se conoció fue que atravesaba un cuadro de depresión.

Las autoridades judiciales actuaron de inmediato y el caso quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción de El Calafate, desde donde se ordenó la realización de la autopsia correspondiente.

En las últimas semanas, cerca de 40 familias que residen de manera ilegal en el complejo Hotel La Aldea recibieron intimaciones judiciales para desalojar el lugar, lo que agrega complejidad al caso que ahora se investiga.

Con respecto al hecho, la policía de El Chaltén inició una investigación para determinar las circunstancias del hallazgo.

CUÁL ES LA HISTORIA DEL HOTEL ALDEA

El Hotel La Aldea fue adquirido en 2009 por la empresa Los Sauces S.A. por un valor de 1.500.000 dólares. Formaba parte de la red de hoteles vinculada a la familia Kirchner, utilizada presuntamente para simular facturación y blanquear retornos vinculados a la adjudicación de obras a Lázaro Báez.

En 2016, el complejo cerró sus puertas para realizar una ampliación a cargo del arquitecto Pablo Grippo, quien también diseñó el hotel boutique de Cristina Kirchner en El Calafate, y desde entonces nunca volvió a abrir.

