Un empresario sanjuanino de 59 años, Sergio Mariano Nacento, fue asesinado de un disparo la madrugada del pasado sábado en El Borbollón, departamento de Las Heras, Mendoza.

El homicidio ocurrió cuando Nacento se encontraba dentro de su camioneta Toyota Hilux gris, que terminó en una acequia sobre la calle Paso Hondo, en el barrio Santo Tomás de Aquino. La investigación judicial avanzó rápidamente y este pasado domingo se confirmó la detención de un sospechoso de 32 años, conocido como “Mati”, quien quedó a disposición de la Justicia.

EL HALLAZGO Y LA ESCENA DEL CRIMEN

Nacento, oriundo de Pocito, una localidad cercana a la ciudad de San Juan, había llegado a Mendoza el viernes por la noche. Fue encontrado muerto dentro de su vehículo, con un disparo de calibre 9 mm en el costado izquierdo. La policía y los peritos trabajaron en el lugar y lograron recuperar el proyectil dentro de la camioneta, dato clave para la investigación.

La escena muestra un cuadro que por momentos parecía esclarecerse y por momentos sumaba intrigas. La camioneta terminada en una acequia y el cuerpo del empresario ubicado dentro generaron diversas hipótesis en torno al móvil del ataque.

La principal línea de investigación inicial fue un intento de robo. Según fuentes cercanas al caso, un delincuente habría disparado contra la camioneta mientras esta circulaba en movimiento por la zona. Se presume que la víctima se dirigía a visitar a su hijastro, residente en la zona, al momento del ataque.

Sin embargo, esta teoría comenzó a perder fuerza cuando se constató que el empresario llevaba todas sus pertenencias encima. Ni su dinero ni sus objetos personales fueron sustraídos, lo que resulta extraño para un caso de robo común. Por este motivo, la investigación abrió la puerta a otras posibles motivaciones.

Una segunda hipótesis apunta hacia un ajuste de cuentas o una disputa personal. Según los testimonios recogidos y las pericias realizadas en el sitio, se considera que Nacento pudo haber sido citado en ese punto de Las Heras por motivos personales. En esta línea, se cree que habría intentado escapar de un ataque disparando desde afuera, pero finalmente fue alcanzado por el disparo que terminó con su vida.

QUIÉN ERA EL EMPRESARIO Y CUÁL ERA SU VÍNCULO CON EL ASESINO

Sergio Mariano Nacento residía en Pocito, San Juan, a unos 20 minutos de la capital provincial. Durante más de diez años se dedicó a la producción agrícola, con énfasis en la cría de ganado, la producción de leche y el cultivo de diversas especies. Su actividad lo posicionaba como un empresario respetado de la zona, reconocido por su trabajo y compromiso con el sector rural.

Asimismo, se supo durante una reconstrucción policial que Nacento mantenía una relación estrecha con un hijastro residente en Mendoza, quien habría sido el motivo de su visita y su presencia en la región en las últimas horas de su vida.

Por su parte, “Mati”, el sospechoso de 32 años, fue detenido y puesto bajo la custodia judicial este domingo tras una serie de allanamientos y operativos coordinados por la fiscalía de Homicidios a cargo de Andrea Cecilia Lazo. El joven es oriundo del asentamiento Santo Tomás de Aquino, barrio vecino al lugar del asesinato, y su vinculación con el crimen está siendo investigada en profundidad.

La relación entre Nacento y la zona donde se produjo el homicidio no está del todo clara. Pese a que el empresario era conocido en la región por sus actividades agropecuarias, su reciente llegada a Mendoza y su presencia en ese barrio particular aún despiertan muchas preguntas entre los investigadores.

Esta teoría cobra fuerza al resaltarse que la zona del crimen, El Borbollón, registra antecedentes de problemas de inseguridad y conflictos vinculados a distintos grupos, lo que aporta contexto a la posible relación entre la víctima y el agresor.