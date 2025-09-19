La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia informó que la joven de 17 años que estaba desaparecida en Comodoro fue hallada este jueves por la noche, en buen estado de salud.

La adolescente había sido vista por última vez el jueves 11 de septiembre en el centro de la ciudad. Ante la falta de noticias sobre su paradero, la Policía solicitó la colaboración de la comunidad para encontrarla, algo que ocurrió cerca de la medianoche.

Intentó robar mercadería en un supermercado y descubrieron que tenía pedido de captura

Un hombre fue sorprendido este jueves al intentar llevarse mercadería sin pagar de un supermercado de la zona norte. Lo que comenzó como un caso de hurto terminó revelando una situación mucho más grave: el acusado tenía un pedido de captura activo.

El hecho ocurrió cerca de las 18.30 en el supermercado Chango Más, donde personal policial cumplía servicio adicional de seguridad. Según consta en el parte oficial, el efectivo advirtió a un hombre que intentaba retirarse por una puerta de emergencia con productos que no habían sido abonados. Al ser interceptado e identificado a través del sistema, se constató que sobre él pesaba un requerimiento judicial vigente.

Lo condenaron a 2 años de prisión en Comodoro, estuvo prófugo cinco meses y lo encontraron ‘paseando’ por zona norte

El hombre fue identificado como T.M.R. y quedó detenido. Posteriormente fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde permanecerá alojado hasta que se concrete la audiencia de control de detención. Desde la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia informaron que la intervención permitió no solo frenar un intento de robo, sino también detener a una persona que era buscada por la Justicia.