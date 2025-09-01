La Oficina de Búsqueda de Personas de Puerto Madryn desactivó el operativo de búsqueda de Karen Jazmín Arandia Tapia, una adolescente de 13 años que estuvo desaparecida desde el martes 26 de agosto hasta este lunes por la tarde, cuando fue hallada en buen estado de salud.

“La Oficina de Búsqueda de Personas de la ciudad de Puerto Madryn informa que se desactiva protocolo de búsqueda de paradero de la menor ARANDIA TAPIA KAREN JAZMIN 13 años de edad, quien fue habida en buen estado de salud. Se agradece colaboración a la comunidad”, informaron las autoridades policiales.

Encontraron a la mujer que había desaparecido en Comodoro

La Policía del Chubut, a través de la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, confirmó que la mujer que llevaba cinco días desaparecida, fue encontrada en perfecto estado de salud.

Encontraron al hombre de 35 años que era intensamente buscado en Comodoro

Desde el área, señalaron que pasadas las tres de la tarde del sábado, la mujer regresó a su vivienda ubicada en el barrio Abel Amaya tras mucho tiempo de preocupación en su entorno familiar.

"Se informa que se deja sin efecto la averiguación de paradero de la ciudadana Máxima Mamani Huaranca, ya que fue localizada por personal de la División. Desde ya, muchas gracias", escribieron en su cuenta de Facebook.