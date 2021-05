Un hombre corrió a tiros a dos jóvenes que hacían ruidos molestos con el caño de escape de una moto. Ambos se encuentran hospitalizados con heridas de arma de fuego en la espalda y la cabeza.

Según informó la Policía de Misiones, el vecino, residente de la localidad de Puerto Piray, salió de su casa con un rifle y comenzó a disparar contra los ruidosos.

Una joven que acompañaba a las víctimas brindó su versión de los hechos. Dijo que en la madrugada de hoy, se encontraba en compañía de los dos jóvenes. Al salir del Pool “Frigio”, en horas de la madrugada se encontraban circulando, a bordo de dos motocicletas, en inmediaciones de la Feria Franca.

Según contó, tuvieron que detenerse en esa calle debido a que la motocicleta de uno de los jóvenes no funcionaba correctamente. En ese instante vio a un hombre parado sobre la vereda apuntando con un rifle en dirección hacia ellos y les disparó.

“Cuando nos íbamos, mi novio (uno de los jóvenes atacados) me dice que sintió una electricidad, pensando que le había pateado la moto. Le comenzó a faltar el aire y cuando nos dimos cuenta tenía sangre en la espalda. Me comunico con Andrés (el otro joven herido) para saber si estaba bien y él me responde que tenía una herida en la cabeza y que estaba sangrando mucho”.

Los mismos fueron de urgencia al Hospital Samic de Eldorado. Según el parte médico, uno de los jóvenes sufrió lesión compatible con orificio de entrada de proyectil de arma de fuego sin orificio de salida en la región frontal parietal, la cual quedó alojado en subcetaneo sin riego de vida, lúcido ubicado en tiempo y espacio y la otra víctima presenta lesión compatible con orificio de entrada de proyectil de arma de fuego a nivel de la espalda, sin orificio de salida. El proyectil se encuentra alojado detrás de la vértebra T10.

Fuente: Misiones Online