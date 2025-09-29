Habló un testigo del brutal ataque en el centro: “La víctima quedó tendida en el suelo, totalmente en shock”

Un testigo presencial de la brutal agresión sufrida por un hombre de 65 años en pleno centro de Comodoro Rivadavia brindó detalles escalofriantes del violento episodio. El hecho, ocurrido en la tarde del domingo, culminó con la víctima hospitalizada tras ser golpeada con una gruesa cadena “tipo industrial” y mordida por un perro. Según el relato, el agresor, un joven de 29 años que ya fue detenido, también amenazó a quienes intentaron acercarse, generando un clima de extrema tensión hasta la llegada de la policía. La víctima, que quedó tendida en el suelo y en estado de shock, fue rápidamente asistida.

El episodio se desató cerca de las 16 horas en la calle San Martín, una zona concurrida de la ciudad, incluso durante un domingo. "Estábamos tomando un café y vimos con el personal del lugar en la esquina que había habido un suceso", comenzó su relato una persona que observó la escena desde un local cercano. Al salir, el panorama era desolador: "Vemos a una persona toda ensangrentada sobre su cabeza y bueno, la persona que lo había agredido".

El origen del ataque y la violencia del agresor

Según pudo reconstruir el testigo a partir de lo que la propia víctima alcanzó a relatar, el conflicto se inició por una recriminación. "Lo que relató también es esto, que lo mordió, él iba caminando, el perro lo mordió y él le recriminó al dueño lo que había pasado", explicó. La reacción del dueño del can fue desmedida y de una violencia inusitada. No solo agredió al hombre mayor, sino que también intimidó a quienes presenciaron el hecho.

"No solo lo había herido su perro, sino también él mismo con una cadena", afirmó el testigo. La situación se tornó aún más tensa cuando el agresor se percató de la presencia de los curiosos. "También nos atacó a nosotros, tuvimos que volver a ingresar al local, porque bueno, desconocíamos si estaba dentro de sus cabales o no", detalló, y agregó sobre el comportamiento del atacante: "Agresión verbal y 'entren para adentro, entren para adentro'. Era evidente que si alguien se acercaba se iba a ligar un golpe por el nivel de agresión que manejaba".

"Una cadena de arrastre, no era una cadenita normal"

Uno de los detalles más impactantes del testimonio fue la descripción del arma utilizada. El testigo hizo especial hincapié en que no se trataba de un elemento menor. "Me muerde un perro y encima me da un cadenazo... y una cadena de arrastre, no era una cadenita normal de perro, era una cadena, a modo de ejemplo, industrial, una cadena grande", enfatizó, empatizando con la situación que sufrió la víctima.

Si bien no observó el momento exacto del golpe, el resultado era evidente. "No vi la parte de la agresión, pero sí era evidente que lo había herido porque quedó tendido en el suelo, totalmente en shock", manifestó. La conmoción de la víctima era palpable y comprensible. "Imagínate, te muerde un perro y encima que te muerda un perro te dan un cadenazo en la cabeza que te deja tirado en el suelo, como para no estar en shock", reflexionó el testigo.

El rápido accionar de las fuerzas de seguridad fue clave para evitar que la situación escalara. Consultados sobre si debieron llamar a las autoridades, el testigo destacó la celeridad de la respuesta. "La policía vino muy rápido, seguridad urbana, la verdad que muy rápido el actuar de la policía", aseguró. Esta intervención permitió controlar al agresor y asistir a la víctima, quien fue trasladada de urgencia a una clínica cercana para recibir atención médica por las graves heridas sufridas en la cabeza y las mordeduras en sus piernas.