Martina fue víctima el pasado 1° de febrero, asaltada por un grupo de delincuentes, entre los cuales se encontraba un adolescente de 17 años, que actualmente se encuentra detenido por el asesinato de Kim Gómez durante un robo en La Plata.

La joven reconoció en las últimas horas, luego de que su rostro fuera dado a conocer junto al de otro menor, por ser los protagonistas del crimen de la pequeña de 7 años. Y decidió dar a conocer su caso para dar cuenta de la impunidad con la que se manejan los menores a la hora de delinquir.

“Era el 1° de febrero a las 00:30. Estaba yendo a un bar y me estaciono con el auto encendido en pleno centro de La Plata”, comenzó relatando.

“Ahí veo que se acercan los cuatro jóvenes, por lo que enseguida me doy vuelta e intento cerrar la puerta, pero logran abrirla, me sacan del brazo, me dejan moretones”, continuó el relato.

Horror: robaron un auto con una nena adentro, se tiró en pleno movimiento y murió

La joven recordó que fue el chico de 17 años quien le abrió la puerta para robarle: “Recuerdo su cara perfectamente”, afirmó. Logró escapar corriendo y pedir ayuda para que la lleven hasta la comisaría. La banda delictiva fue detenida minutos después.

Martina recordó que mientras realizaba la denuncia el grupo llegó a la comisaría: “Vi hasta cuando quedaron en libertad. La madre lo fue a buscar como si fuese al colegio por una amonestación”.

“Estuve más tiempo yo en la comisaría que ellos”, lamentó finalmente sobre la decisión que tomó en su momento el Juzgado de Menores.