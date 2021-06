Un mujer que iba acompañante de una paciente que debía hacerse un estudio médico en la ciudad de Trelew, enfureció cuando le dijeron que había una demora para el estudio porque habían llegado 45 minutos tarde. "Rompió todo lo que encontró”, dijo Sofía Tartaglione, directora del lugar, sobre el violento ataque que sufrieron las instalaciones. El video se viralizó y la mujer fue denunciada.

Nancy Maidana, vecina de Puerto Madryn, fue la protagonista del video donde se la ve rompiendo las instalaciones de un Centro Médico de Trelew, luego de que se le informara que debía esperar porque había llegado tarde. Y brindó su versión sobre los hechos.

"Fue un ataque de ira, de furia, por mala atención y falta de respeto. Yo tengo a mi amiga que tiene cáncer terminal, tiene cáncer de pulmón, y tiene cáncer en los huesos. Tiene los días contados", dijo.

La mujer sostuvo "no me arrepiento de nada porque reaccione porque es una falta de respeto. Yo estoy viendo a mi amiga y una tipa me venga a faltar el respeto a mi y a ella porque no le importa la vida de ella".

Asimismo, explicó que estaban esperando el turno de la resonancia desde hace un tiempo. "Nos dan el turno para el 8, nos dicen que a las 8 teníamos que estar y estar diez minutos antes. Pero a todo esto, pasa un tema que mi amiga tuvo que estar internada una semana".

"La saque de internación para venir ( al turno)", contó y aclaró que "en el video no pasan el principio cuando yo entro, llegamos tarde porque el google maps nos marcó mal. Nos dice que ya perdimos el turno, le digo que venimos de allá (Puerto Madryn) y tuvimos este problema, pero no había otro paciente, era mentira", sostuvo.

Por lo que decidió llevar a su amiga al auto, volvió al centro y pedí hablar con la médica que le iba a hacer la resonancia. "La médica sale y me dice, ´vos no entendes que acá vos perdiste el turno´. Por favor, mi amiga se está muriendo y me dice que acá hay un protocolo que cumplir".

"Me hace un ademán como que no le importaba y ahí explote y ahí paso lo que paso. No me importa que me denuncien, que hagan lo que quieran y si muestran el video, ellas hicieron abandono de persona. Yo estoy con una persona que no puede esperar", dijo Nancy.