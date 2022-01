Habló la jueza Mariel Suárez tras el video con el preso: "No tengo una relación sentimental, no lo besé"

Tras la polémica y las repercusiones por el video que se dio a conocer este lunes donde se va a la jueza penal de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez y el preso condenado por homicidio "Mai" Bustos, la magistrada rompió el silencio en diálogo con el canal TN este martes por la mañana.

Cristian Omar Bustos aparece en las imágenes que trascendieron en las últimas horas, besando a la jueza Mariel Suárez y que causó un gran revuelo en todo el país. Estuvo prófugo, involucrado en la muerte de un policía y fue condenado a cadena perpetua por el homicidio de su hijo.

La jueza Mariel Suárez y los allanamientos que no autorizó: “La venta ilegal de pirotecnia no amerita un ingreso al domicilio”

Suárez aseguró que "no tengo una relación sentimental Es la segunda vez que lo veía". Y explicó que "teníamos que mantener privacidad por el índole de lo que estábamos hablando", mientras aclaró que "No vi el video todavía".

"Estábamos tomando mate. No recuerdo si llevaba el mío. Le llevé comida. Lo vi en el juicio y tuve un mini contacto cuando lo llevaban para avisarle que me iba a poner ponía en contacto con sus abogados En ningún momento lo besé", afirmó.

La magistrada afirmó que decidió conversar con Bustos porque ella está escribiendo un libro sobre el hecho en que estuvo involucrado, donde terminó muerto un policía de Chubut. "Estábamos conversando. Muchas veces sentíamos que nos escuchaban y había charlas en secreto. No era ambiente propicio para hablar de lo que teníamos que hablar", señaló.

Polémico video de la jueza de Comodoro y un preso: "En mis 30 años en la justicia no recuerdo un caso similar"

"Teníamos que delimitar la conversación. Había una cámara y gente caminando y no sabíamos si nos escuchaban. Es el primer vínculo profesional que tengo con un detenido. De otros no me interesan las historias. Está me interesó por este tema particular", añadió.

Suárez afirmó que por el momento no fue notificada por la justicia, aunque ya se conoció que fue sumariada y se inició una investigación de los hechos.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

"Haré mí descargo y tengo testimonios para que vean que es real. No tengo ningún otro vínculo con él. Ya cumplí con mí sentencia y empecé otro trabajo porque me interesa su historia. Y despertó el caso mí curiosidad desde el punto de visto periodístico", manifestó.

Además argumentó que su acercamiento se debe a la realización