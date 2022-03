Hugo César Gallardo, de 40 años, se encuentra internado en el hospital de Trelew en grave estado tras ser atropellado - este jueves sobre la Rita 7- por el vehículo que manejaba Leonardo Das Neves, ministro de Seguridad del Chubut.

ADNSUR pudo acceder al último parte médico que da cuenta de que permanece internado en grave estado en terapia intensiva. La fiscalía ya investiga las circunstancias del accidente.

Erica Gallardo, hermana de la víctima, reconoció este viernes que las noticias son poco alentadoras sobre el estado de salud de su hermano , quien se encuentra internado en terapia intensiva. “No nos dan esperanzas en el último parte médico. Tiene algo parecido a muerte cerebral, pero no nos quisieron decir”, lamentó.

Además, precisó que “le abrieron el cráneo porque tenía hematomas adentro por reventar” y aseguró que “no creo que haya ido a poca velocidad como dice el ministro porque el golpe fue muy fuerte”.

La mujer indicó que pertenecen a “una familia de canillitas” de la ciudad de Trelew y que el día del accidente, su hermano “ se estaba yendo a trabajar en bicicleta” hacia la zona del ingreso a Rawson.

“Le echa la culpa a los tamariscos, cuando estos no tocan la ruta como para que él (Das Neves) no los vea. No es la primera vez que mi hermano se va a Rawson en bicicleta”

Erica señaló luego del accidente “se acercó una persona de parte de la policía a tirar indirectas a mi hermano, ofreciéndole una recompensa económica, pero la vida de mi hermano no la va a devolver el dinero, nosotros queremos justicia, nada más”, aclaró.

"NOSOTROS QUEREMOS JUSTICIA"

La hermana del hombre internado en terapia indicó que se enteraron del accidente a través de las “redes sociales”. “Es muy raro todo lo que se está hablando. Dijo que salió del tamarisco, pero ves la foto de la camioneta después del accident y después de los tamariscos hay una banquina muy grande. ¿Acaso iba por la banquina manejando?”, cuestionó.

La hermana de Hugo Gallardo planteó dudas sobre cómo se está interviniendo , teniendo en cuenta que el hecho involucra a un funcionario. “Yo no les creo. Es gente que trabajó toda la vida para ellos, ¿es algo creíble? Que aparezcan con una pipeta y una hoja, y ni siquiera se nota que está soplando en un video que hay”.

Y contó - en Radio Chubut - que “anoche me acerqué hasta la Comisaría Cuarta a retirar las pertenencias de mi hermano y ni siquiera me pudieron brindar un acta del accidente, porque ellos están "desligados" de eso”. Y aclaró que pese a estas situaciones, “esto no lo vamos a dejar en el olvido”.