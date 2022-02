Rocío Belén De Pedro tiene 27 años y es oriunda de Trelew, fue reportada como desaparecida desde el 24 de enero por su familia. A principios de febrero, fue encontrada en la ciudad uruguaya de Fray Bentos junto a su pareja.

La mujer relató a la policía que estaba de vacaciones con su pareja y se encontraba bien. "Ya no la buscamos más, es lo que ella quería, ella no estaba obligada y siguió con sus vacaciones", reveló el director de la Policía Judicial del Chubut, Julián Vilches.

Sin embargo, su familia insistió con que la joven estaba contra su voluntad con este hombre. Pero fue la propio Rocío quien decidió explicar los motivos que la llevaron a irse de su casa. “Mi familia no quiere a mi pareja”, explicó a Radio Máxima de Entre Ríos.

La mujer contó que se encuentran juntos con su pareja y que se fue por voluntad propia de su casa porque está embarazada y no quiere tener contacto con sus familiares: “Mi familia no acepta mi embarazo. Hace un tiempo que no tengo vínculo con mi familia. La verdad no sé por qué están haciendo esto. He pasado por 3 psicólogos”, resaltó De Pedro.

“De pareja llevamos un mes y dos semanas, pero lo conozco hace años. Gabriel iba con mi hermano a la escuela secundaria y ahora con 27 años nos volvimos a reencontrar”, manifestó

La mujer negó haber cerrado sus redes sociales, pero “sí es cierto que bloquee a mi familia”, indicó. Y descartó volver a su provincial porque "hoy en día con todo lo que pasó no sé si volvería a tener a mi bebé al sur”.