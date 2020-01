LAS HERAS (ADNSUR) - Un grupo de al menos 100 presos comenzaron este lunes con una huelga de hambre en distintas cárceles de Santa Cruz. Los internos entregaron un petitorio de casi 20 puntos, donde solicitan desde remuneración monetaria para “asistir a sus familias”, hasta un cambio radical en el sistema Judicial de Santa Cruz.

El petitorio fue redactado por Gustavo “El Paisa” Durán, un comodorense detenido en Las Heras donde cumple condena por un robo armado en una vivienda de la comunidad Zíngara en Gobernador Gregores.

Gustavo “El Paisa” Durán, quien comenzó la huelga de hambre, habló desde la alcaidía de Las Heras, donde permanece detenido desde hace cuatro años y medio, con una condena de seis años y ocho meses, por robo calificado agravado por el uso de arma de fuego.

“El Paisa” relató que están desde ayer sin comer ni beber nada y que les realizan los controles médicos pertinentes. Pidió que el ministro de Seguridad haga una “mesa de diálogo” con los presos porque “esto se soluciona con él nada más”,advirtió.

“Siempre se habla de la reinserción social del detenido, que es lo que no se cumple”, dijo; y agregó: “lo que queremos es que se cumpla la Ley N° 3523, que habla de una mesa interdisciplinaria, de la estimulación del trabajo y del estudio, que no lo tenemos”.

Por último, Durán indicó: “Yo no me conformo con un plato de comida” y detalló que, básicamente “lo que estamos pidiendo es que el Ministro de Seguridad haga una mesa de diálogo, porque esto se soluciona con él nada más, para que se cumplan todos los puntos que ellos escribieron, no es que nosotros estamos pidiendo que se modifique algo”, señaló en diálogo con LU12.