El juicio oral y público por la muerte de León Aquino, de apenas 18 meses, en la localidad de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires, en 2021, llegó a su etapa final en los tribunales de Quilmes. La fiscalía solicitó la pena de prisión perpetua para la madre del niño, Yesica del Carmen Aquino, y para su pareja, Roberto Carlos Fernández, señalados como responsables directos del brutal crimen.

Según la acusación, ambos sometieron al pequeño a un escenario de violencia sistemática que derivó en su muerte. “León tuvo un sufrimiento totalmente innecesario hasta su fallecimiento”, expresó la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena, en su alegato, remarcando la crueldad y el ensañamiento ejercido contra la víctima.

Por ello, pidió que los dos imputados sean condenados como coautores de homicidio calificado por alevosía y ensañamiento. En el caso de la madre, se suma además el agravante del vínculo, lo que refuerza la solicitud de la pena máxima.

Se acercó a una joven de 18 años a la salida de un boliche y la mató de una puñalada

Ahora deberá esperarse a una próxima audiencia donde se dará a conocer la sentencia definida en los próximos días por el tribunal interviniente.

EL BRUTAL CRIMEN DEL PEQUEÑO

La autopsia reveló que el cuerpo de la pequeña víctima tenía múltiples lesiones: golpes de puño, mordeduras, pinchazos y una aguja de tejer de 2,5 centímetros clavada en su cuerpo, que le provocó una hemorragia y un cuadro séptico fatal.

Según pudo establecer la fiscalía, en la casa de la calle 162 al 2.600 vivían Aquino, Fernández y los cinco hermanos de León, y las situaciones de maltrato eran cosa de todos los días, según publica TN.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

“Le hacían caminos de pan en la cuna para que se llenara de hormigas negras y lo mordieran, le ponían el chupete hasta la garganta o lo ahogaban en agua”, describió Attarian Mena.

“Una de las hijas les pedía por favor a la Policía que los sacaran de esa casa. Decían que les pinchaban las manos y los pies. Los maltratos se realizaban en presencia de la imputada”, agregó.

Entre los hechos más escalofriantes que se ventilaron en el juicio se mencionaron golpizas con palos, mordeduras en el cuello y las manos, baños de agua helada, dejarlo desnudo al viento en pleno invierno, ponerle pimienta en la leche, taparle la cara con almohadas, clavarle alfileres y agujas, y obligarlo a caminar descalzo sobre piedras.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Según el relato de testigos, el día del hecho la pareja puso la música a todo volumen para tapar los gritos. “León, reaccioná”, gritó Aquino. “Llamá a una ambulancia que se ahogó con la leche”, respondió Fernández. El nene fue llevado al hospital, pero ya era tarde. Murió el 23 de septiembre.

LA DECLARACIÓN DEL PADRASTRO

“No es cierto que haya existido un maltrato generalizado”, afirmó Mercedes Bussola, abogada de la madre de la víctima, quien sostuvo en la audiencia que no se pudo probar la autoría de su defendida y pidió la absolución.

Por su parte, Ignacio Tranquilini, defensor de Aquino, argumentó que “la mayoría de las lesiones no fueron realizadas en un ataque sistemático” y que “no se pudo comprobar un estado de maltrato”. Pidió la absolución o, en su defecto, una condena menor por homicidio preterintencional o abandono seguido de muerte.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

El padrastro de León decidió hacer uso de la palabra previo al veredicto y dijo: “No soy el monstruo que dicen que soy y nunca maltraté a los chicos; siempre los traté lo mejor que pude y soy inocente”.

Mientras, su pareja aseguró: “No fui una buena madre, hice lo que pude. No busqué la muerte de uno de ellos. Si tomaba alcohol y los mordí un poco más fuerte alguna vez, fue un simple juego, no fue un asesinato; no maté a mi hijo”. El próximo jueves 4 de septiembre a las 12 se conocerá finalmente el veredicto.