Habló el hermano del estudiante universitario de Comodoro que desapareció en Bariloche: “La búsqueda ya se hizo nacional”

Emiliano Evans tiene 29 años y es oriundo de Comodoro Rivadavia. Fue visto por última vez el pasado sábado 4 de octubre en Bariloche, tras retirarse del Gimnasio Municipal N.º 3, donde se alojaba junto a un grupo de estudiantes. Había viajado a la ciudad rionegrina por un encuentro académico, un festival.

Tras perder el contacto, su padre, Marcelo Evans, radicó la denuncia el jueves por la tarde, señalando que Emiliano reside desde hace aproximadamente seis años en El Bolsón, donde cursa la Licenciatura en Diseño Artístico y Audiovisual en la Universidad Nacional de Río Negro.

En el marco de su búsqueda activa, ADNSUR conversó con Irwyn Evans, su hermano. Según señaló, el sábado se registró en un albergue de Bariloche acompañado de su gato. Al parecer, las reglas del lugar no permitían la permanencia de los animales, por lo que le pidieron que se retirara. "Aparentemente no lo dejaron estar con el gato en el albergue, razón por la que él se retiró diciendo que iba a la casa de alguien en El Bolsón", explicó su hermano. La familia presume que su intención era regresar a El Bolsón.

Un testimonio clave y la ampliación de la búsqueda

Con el correr de las horas, un testimonio cambió el eje de la investigación y amplió el radio de búsqueda. Una persona se presentó ante las autoridades y declaró haber levantado al joven en la ruta mientras hacía dedo. Según su relato, lo dejó en las afueras de Bariloche, pero en dirección a la provincia de Neuquén. "Esta persona que testificó haberlo dejado a las afueras de Bariloche, yendo para Neuquén, ya abre otras incógnitas y hoy la búsqueda ya se hizo nacional", detalló el hermano del desaparecido.

Lamentablemente, el testigo no pudo aportar mayores datos sobre el posible destino del joven ni si mencionó tener algún conocido en la zona de Neuquén.

La dificultad de no tener celular

Uno de los mayores obstáculos en la investigación es la imposibilidad de rastrear sus movimientos a través de un dispositivo móvil. "Tampoco hay manera de rastrearlo porque él no tiene teléfono, no tiene celular", confirma su hermano, lo que complica enormemente la tarea de los investigadores y mantiene en vilo a sus seres queridos.

La policía de Río Negro, en un primer momento, y ahora también la de Neuquén, trabajan en conjunto para intentar dar con alguna pista que permita localizarlo. La familia, por su parte, difunde su imagen por redes sociales y solicita a la comunidad que cualquier información, por mínima que parezca, sea comunicada de inmediato a la comisaría más cercana. "Estamos todos muy preocupados y la verdad que esperamos encontrarlo pronto", concluyó el familiar.

Características físicas: Emiliano mide aproximadamente 1,78 metros, de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro, ondulado y corto, y ojos marrones. Al momento de desaparecer, vestía jean azul con cortes, buzo negro con cierre diagonal, campera negra de abrigo, zapatillas beige marca Vans, remera tipo chomba azul eléctrico y llevaba una mochila negra.

Cualquier información sobre su paradero debe ser comunicada de inmediato al 911, a la comisaría más cercana o al teléfono de contacto del padre: 297-4037054.