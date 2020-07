RÍO GALLEGOS - El caso de un camionero que manejaba de manera imprudente por las rutas de Santa Cruz, tomó repercusión nacional. Se trata de “Renolito”, el transportista que se filmó incumpliendo varias normas de seguridad y terminó volcando a unos kilómetros de Río Gallegos.

“Renolito”, se llama Leonardo Fabián Mokfalvi y es de Ushuaia. Él es conocido en las rutas como “un personaje, un loquito”, indicaron sus colegas. De igual manera, las opiniones sobre el camionero ricotero están dividas. A veces no cae muy bien su imprudencia o soberbia a la hora de cruzar el país trasladando mercadería. Incluso, en el pasado, se ha visto involucrado en diferentes siniestros viales que, hasta ahora y por fortuna, no han sido fatales.

Ésta vez, parece que “Renolito” no volverá a ser un peligro innecesario en las rutas. Una vez que María Sanz, a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, vio la noticia del camionero manejando sin cinturón de seguridad, a alta velocidad y mostrando una damajuana de vino, decidió radicar una denuncia penal en la Fiscalía de Río Gallegos.

En diálogo con La Opinión Austral, la funcionaria dijo: “Estoy podrida, hicimos lo que teníamos que hacer, es inaceptable. La denuncia la hicimos como ente de provincia, pero de cualquier manera, si no fuera funcionaria, la habría hecho como ciudadana”, aseguró Sanz, quien además es integrante de “Estrellas Amarillas”.

“Por lo menos, ésta vez pudimos pararlo antes de que pase una tragedia. Pero es inconcebible que un tipo así ande por las rutas de la provincia”, dijo Sanz sobre lo que podría haber pasado. Asimismo, aseguró que no sería posible “que un camión chileno se haya podido cruzar, ellos van por ruta 40”.

¿EBRIO AL VOLANTE?

Una vez recibida la noticia de la denuncia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tomó cartas en el asunto y resolvió revocar la licencia profesional de “Renolito”. En un comunicado emitido desde el organismo nacional “vimos las imágenes y tomamos esta decisión de inmediato".

"Un conductor profesional debe ser una persona respetuosa de las normas y un modelo de convivencia sana en las rutas. La agresividad, el egoísmo, la violencia y el desprecio por las autoridades y por la vida de los demás no son aceptables”, resaltó Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo del organismo nacional.

"SOY UNA PERSONA DE BUEN CORAZÓN"

En contacto con La Opinión Austral, Renolito aclaró su postura sobre la presencia de un segundo transportista involucrado en el siniestro.

"No investigaron lo del otro camión, y tendrían que empezar a ver cómo maneja la gente que no es del país, hay algunos que van a más de 100 km/h y nadie dice nada de eso. Encima en este caso, el tipo que me obligó a hacer una mala maniobra ni siquiera se quedó a ver qué me había pasado”, dijo sobre el supuesto segundo camión que no mostró empatía por su colega.

“Yo soy una persona de buen corazón, el resto que se muerda los codos. Yo tengo gente que me quiere o me odia porque tengo p..:” dijo el transportista sobre la ola de mensajes que hubo en Facebook luego que se conocieran los videos que él había filmado.

“La señora que me denunció (por Sanz) ni siquiera sabe cómo estaba la ruta, estaba bien no había porqué usar las cadenas”, dijo, pese a la legislación vigente que indica que el uso es obligatorio. “A mí lo que me importa es lo que mira el de arriba, no me preocupa lo que diga el resto, yo hago donaciones y de eso nadie habla, además tengo cuatro hijos, dos más chiquitos por los que salgo a la ruta a ganarme la vida”, dijo el transportista.