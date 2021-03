RAWSON (ADNSUR) - En declaraciones al programa Sin Hilo que se emite por Canal 12, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se refirió a la actualidad del PJ, a su relación con el gobierno chubutense, y al futuro político de su hermano, el vicegobernador Ricardo Sastre, a quien respaldó en la polémica generada con el presidente del PJ, Carlos Linares.

Respecto de la relación del municipio con la provincia, Sastre señaló que “Tenemos muy buen diálogo con Arcioni. Hablo –prácticamente- todas las semanas. Cuando no lo hice, también lo dije. Es mi forma de ser. No voy a permitir nada que vaya en perjuicio de mi ciudad ni de cada vecino madrynense. Si me tengo que enfrentar con el gobernador, el presidente o el vicegobernador para defender alguna cuestión de los madrynenses, no tengan dudas que lo voy a hacer. Cuando tenga que tener una buena relación porque la situación lo amerita y las cosas caminan como uno pretende, también lo voy a hacer”, señaló.

Asimismo, reconoció que tuvo un enfrentamiento "porque no compartía cuestiones con el gobernador y las marqué en su momento. Si estoy convencido que estoy peleando en defensa de los madrynenses, voy a seguir peleando hasta el último día de la gestión", dijo. Y destacó que "tenemos más de un centenar de proyectos de obras presentados al gobierno nacional (‘Argentina Hace’, Enohsa y Vialidad Provincial) que gestionamos a través del municipio y otros a través del ministro provincial Gustavo Aguilera”.

Visión del PJ

Acerca de la situación del Partido Justicialista, el intendente señaló que “El claro ejemplo de cómo nos gusta integrar lo dimos en Puerto Madryn. Tuvimos la oportunidad de haber llegado al PJ, de haber generado una Interna, ir a las elecciones, ganar y decir ‘manejamos nosotros porque ganamos’. Sin embargo, sentamos a la misma mesa a sectores que no habían participado de la conformación de la Lista de Unidad en el Consejo de Localidad. Pero los llamamos igual para que la integren y no tengamos que dividir”.

Y firmó que "esta es la forma de gobernar porque queremos integrar y tratar de estar todos juntos y discernir para tratar de sacar lo mejor para el bien común. El PJ es un claro ejemplo de venir actuando de la manera en la que no se tiene que hacer porque las derrotas fueron sucesivas".

Asimismo, agregó que su hermano Ricardo Sastre "no tiene ningún cruce con ningún dirigente pero no se va a dejar avasallar por nadie. Tampoco se puede permitir que venga algún ‘trasnochado’ a decir cualquier barbaridad, que acuse libremente porque quiere hacer ‘política barata’", manifestó.

Sastre aclaró que "Cuando uno tiene acusaciones, tiene que ir a la Justicia y denunciarlas. La renovación en los cargos es buena pero necesitamos de los mayores que tienen que asesorar a las nuevas generaciones. Cuando encontramos a personas que se creen los dueños de la verdad y lo único que vale es su única palabra, creo que el camino no es correcto”.

¿Ricardo Sastre Senador?

El mandatario habló también de la posibilidad de ser senador nacional, y explicó que “Eso se decidirá en el conjunto. Puede ser un muy buen candidato a senador o gobernador porque lo conozco mejor que nadie y sé el compromiso y la capacidad que tiene. Puede conducir muy bien los destinos de la provincia el día de mañana o bien ocupar el cargo de senador”.

“Respecto de mi propia continuidad en la gestión municipal, mi sentimiento sólo está marcado en estos 4 años de gestión. Llegado el momento, veremos. A mí nunca me desesperó ocupar un cargo político. Siempre me sentí muy cómodo acompañando desde atrás como un militante más. Esto se dio porque pensaban que yo era la persona que podía darle continuidad al proyecto de Ricardo Sastre en Puerto Madryn. No pienso mas allá que en el 2023, el tiempo lo dirá y la gente lo va a decidir”, cerró.