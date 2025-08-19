Un grave ataque armado conmocionó a la comunidad de San Patricio del Chañar durante la madrugada del sábado, cuando una ambulancia que trasladaba a un herido fue interceptada por dos hombres armados que dispararon contra el vehículo. El hecho ocurrió entre la 1:30 y las 2:00 de la mañana en el barrio La Costa, donde el hospital local había recibido un aviso por una persona lesionada con arma blanca.

El momento del ataque

De acuerdo con el relato de la directora del hospital, Ema Chamorro, el protocolo habitual establece que las ambulancias cuenten con acompañamiento policial o de bomberos en situaciones de riesgo. Sin embargo, en esta oportunidad, al llegar al lugar, el móvil policial aún no había arribado.

El personal de salud descendió igualmente para asistir al herido, lo subieron a la ambulancia y comenzaron el regreso hacia el hospital. Fue en ese instante cuando fueron sorprendidos por dos sujetos armados: uno de ellos intentó detener al chofer mientras el otro quiso abrir la puerta trasera de la unidad. El conductor reaccionó acelerando para escapar de la situación, momento en el cual escucharon dos disparos dirigidos hacia el vehículo.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Afortunadamente, ninguno de los proyectiles impactó contra la ambulancia. El equipo de salud logró completar el traslado y el herido recibió atención médica en el hospital local. Chamorro confirmó que tanto el paciente como los trabajadores se encuentran fuera de peligro.

Antecedentes y medidas de seguridad

La directora señaló que no es la primera vez que se registran hechos de violencia contra el personal de salud en la localidad. El año pasado ocurrió un episodio similar, lo que motivó que se estableciera coordinación con la policía para resguardar a los equipos en cada salida de emergencia.

“Mi responsabilidad es garantizar la seguridad del personal de salud. Vamos a seguir trabajando con la comisaría y con el comité de emergencias del hospital para definir estrategias que nos permitan actuar con tranquilidad”, expresó Chamorro.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

La funcionaria remarcó la complejidad de las decisiones que deben tomar los equipos médicos en contextos violentos: “Estamos para salvar vidas, pero a veces nos encontramos en situaciones límite que se resuelven en cuestión de segundos”.

Inseguridad en crecimiento

San Patricio del Chañar ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, y la inseguridad se ha transformado en un problema recurrente. En este marco, el ataque a la ambulancia expuso nuevamente la vulnerabilidad de los trabajadores de la salud, que además de enfrentar emergencias médicas deben lidiar con episodios de violencia que ponen en riesgo sus vidas.