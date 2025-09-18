La investigación reveló que, entre el 22 y el 31 de julio, los acusados ingresaron de manera ilegal a la estancia La Nueva Esperanza tras romper el alambrado perimetral. Allí sustrajeron ocho caballos, que fueron trasladados a pie y en una camioneta para luego ser faenados clandestinamente con fines comerciales.

Según la acusación de la fiscalía, al menos dos de los caballos fueron ejecutados con disparos de un arma de fuego de uso civil sin autorización legal, lo que además constituye crueldad animal.

Restos hallados en el allanamiento

En un allanamiento realizado en agosto, con intervención de la Brigada Rural de la Policía, la Comisaría 18 de Los Menucos y el Gabinete de Criminalística, se secuestraron restos de caballos que coincidían con los denunciados como robados. También se hallaron cuatro bolsas uterinas con crías nonatas de yeguas preñadas.

El procedimiento permitió además encontrar restos de guanaco y choique, especies autóctonas protegidas por la legislación nacional, lo que configuró una violación a la ley de fauna 22.421.

Durante ese mismo operativo, el hombre acusado intentó intimidar al personal policial sacando dos cuchillos de su camioneta Ford F-100, mientras que la mujer imputada empujó a los efectivos para frenar la medida. En el procedimiento se secuestraron además cinco armas de fuego en poder de los acusados, sin la documentación correspondiente.

Medidas judiciales

El sustento probatorio incluye la denuncia de los propietarios de los animales, las actas de Criminalística, la orden de allanamiento, la intervención de la Brigada Rural y un informe de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro sobre marcas y señales registradas ante el Departamento de Actividades Pecuarias.

El hombre imputado permanece bajo prisión preventiva, mientras que la mujer quedó sujeta a medidas cautelares con presentaciones periódicas. La jueza interviniente avaló las nuevas imputaciones formuladas por el Ministerio Público Fiscal, con adhesión de la querella.