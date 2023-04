Graves destrozos a una radio y empresa de seguridad que funciona en el puerto

Un hecho de vandalismo y destrucción casi total de equipos se produjo en la mañana del jueves en instalaciones de ‘Universo Radio’ (89,5), una emisora de frecuencia modulada que funciona dentro del edificio de una empresa de seguridad y monitoreo emplazado en el recinto portuario. El autor fue detenido por personal de Prefectura y se trata de un reconocido árbitro de fútbol, que además es cabo de la Fuerza Aérea.

“Reventaron todo, puerta, ventanas y el centro de monitoreo de seguridad de la empresa Patagonia Net, a la que nosotros le alquilamos el espacio para funcionar con la radio”, explicó José Miranda, director de la emisora, en contacto con ADNSUR.

“Rompieron 5 monitores de 40 pulgadas, con una pala que todavía estaba en el interior, hicieron pedazos los cinco servidores de la empresa que hace seguridad y entraron a la oficina de administración para destrozar lo que encontraron”, relató.

Los daños totales alcanzaron también a la consola de sonido que utiliza la emisora para salir al aire, el monitoreo de la sala de locución y una PC de back up que se encuentra desaparecida, que es el único elemento que pudo haber sido robado.

“La verdad no sé de dónde vino esto, porque la intención fue destruir. Nosotros como radio no tenemos problemas con nadie, hace 10 años que estamos al aire y es muy extraño, porque nunca pasó algo así salvo hace mucho tiempo atrás, cuando entraron a robarnos y después pudimos recuperar las cosas”, detalló Miranda.

El mismo directivo descartó que el ataque pudiera vincularse a la interna del sindicato Camionero, ya que una versión así circuló en horas de la mañana, debido a que Elías Guzmán, hoy enfrentando con la conducción de Jorge Taboada, realiza un programa en esa radio.

“Yo no lo atribuyo a eso –afirmó Miranda-, porque es un programa que Elías hace los viernes a la mañana, son sólo dos horas por semana y no tenemos otra vinculación. Ellos alquilan el espacio, como cualquier otro programa, pero no manejamos esa hipótesis”.

“El detenido estaba borracho y dice que lo mandaron a hacer esto”

Dentro de la extrañeza del caso, Miranda también comentó que el autor del hecho fue detenido por Personal de Prefectura Naval Argentina, encontrándose en estado de ebriedad. “Sólo decía que a él lo mandaron a hacer esto, porque lo tienen agarrado en algo, pero no dio ninguna otra información”, señaló el director.

En relación al hombre detenido, dijo que no lo conoce de ninguna otra circunstancia ni tiene vinculación con la radio.

Sobre el detenido, trascendió que fue identificado como Nicolás Ibarnegara, un conocido árbitro de la Liga de Fútbol local, que además se desempeña, según precisó Miranda, como cabo de la Fuerza Aérea.

Se estima que la audiencia de control de detención se realizará este viernes a la mañana, mientras permanece detenido en la seccional cuarta de Policía. “Otra cosa que me llamó la atención es que el caso pasó de la jurisdicción de la justicia federal hacia la justicia ordinaria”, advirtió el director de la radio.

Por otro lado, también reflexionó en torno a si el origen del ataque estuvo dirigido hacia la emisora radial o si pudo haber sido un sabotaje directo a la empresa de seguridad, ya que al romperse los servidores pudo perderse mucha información sobre las actividades monitoreadas por la empresa en el puerto.