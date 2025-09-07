Grave robo en Trelew: una docente perdió información vital en su computadora

Una docente de Trelew sufrió el robo de su computadora personal en un hecho que le provocó gran angustia, ya que contiene información imprescindible para su trabajo diario.

El hecho impacta de manera negativa en su rutina porque está atravesando un tratamiento fonoaudiológico que agrava su salud mental.

La Policía del Chubut realizó las actuaciones correspondientes en el domicilio, tomó pericias y relevó distintos elementos para avanzar en la identificación y detención de los autores del hecho.

El robo se produjo en la vivienda de la docente, situada en el barrio Democracia de Trelew, donde uno o varios delincuentes ingresaron por la ventana delantera y sustrajeron el equipo informático sin medir el impacto que esto tendría en la víctima.

La docente, visiblemente afectada, expresó que la pérdida de la computadora representa un daño emocional porque contiene información y documentación para planificar sus clases en escuelas secundarias, en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, sede Trelew, y en un programa de radio local.

Esta situación impacta especialmente en la salud de la docente, que está en tratamiento fonoaudiológico para superar problemas vinculados a su comunicación con decenas de estudiantes con quienes tiene un contacto permanente.

La Policía del Chubut y la damnificada recomiendan la colaboración de la comunidad para que se evite comprar artículos electrónicos a través de las redes sociales con orígenes desconocidos y, ante cualquier dato que contribuya a la investigación, pueden comunicarse al 101, donde se garantiza la reserva y discreción de los testimonios.