Lo que empezó como una salida con amigos terminó en una pesadilla. Una joven de Piedra Buena, Santa Cruz, denunció haber sido víctima de abuso sexual entre las 6:00 y 6:30 de la mañana del pasado sábado 6 de septiembre.

Según el relato, tras ir a bailar con dos amigos, un hombre adulto los invitó a su casa. Sin embargo, una vez allí, encerró a los jóvenes en una habitación y se llevó a la víctima con la excusa de ir a comprar bebidas para continuar tomando en la vivienda.

Además, se supo que con el objetivo de evitar que alertaran a alguien les quitó los celulares y se hizo pasar por policía. Aunque los amigos lograron escapar, la joven quedó atrapada. Más tarde, ya en el hospital, comenzó a reconstruirse lo que había ocurrido.

LA RESPUESTA QUE NO LLEGÓ

La familia denunció la situación de inmediato. Sin embargo, se encontraron con múltiples obstáculos. Aseguran que la policía no detuvo al acusado, pese a ser identificado. Además, denunciaron que la Comisaría de la Mujer se negó a tomarle declaración a la joven cuando ya estaba en condiciones de hablar.

El reclamo más fuerte apunta a las condiciones en las que fue atendida. "Nuestra hija se encontraba en estado de shock y casi no podía hablar", expresó el padre. En ese momento, personal policial habría ingresado a la sala de atención médica, pidiendo datos y rompiendo el protocolo de contención.

MEDIDAS INSUFICIENTES Y UNA CAUSA ABIERTA

La denuncia fue finalmente radicada en la Fiscalía de Puerto Santa Cruz. Como primera medida, se dictó una prohibición de acercamiento por 10 días, lo que la familia consideró totalmente insuficiente. Más adelante, se ordenó una nueva perimetral.

Mientras tanto, la joven fue llevada al domicilio de sus padres, donde permanece actualmente. “La trajimos a nuestra casa, donde estamos nosotros”, dijo Celso, padre de la víctima.

RECLAMOS, MOVILIZACIÓN Y DOLOR

Cada noche, la familia se manifiesta frente a la casa del acusado. “Lo vamos a seguir haciendo hasta que esté entre las rejas, como corresponde. No vamos a bajar los brazos”, aseguró el padre, en un claro mensaje de lucha y desesperación por justicia.

Según se supo, la joven fue citada al Juzgado de Puerto Santa Cruz, donde deberá ratificar la denuncia y someterse a pericias psicológicas ordenadas por la jueza María Rubini. La familia teme por la continuidad del caso y por la posibilidad de que el acusado vuelva a tener contacto con otras personas.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR