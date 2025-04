Grave denuncia en Santa Cruz: niños fueron agregados a un grupo donde se comparten fotos de abuso

Una situación preocupa a las familias de la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, luego de que se viralizara un audio de una madre alertando sobre una situación más que inquietante con su hijo menor. Allí, contó que lo habían agregado, sin su consentimiento, a un grupo de WhatsApp donde se compartían imágenes de abuso infantil y de violencia.

Y un dato aún más perturbador era que el grupo, en su mayoría, estaba compuesto por menores de edad. “Recién llego a mi casa y mi nene me dice que su compañero lo llamó para pedirle ayuda porque estaba en un grupo llamado ‘Gente random’. Había imágenes de un bebé con la parte íntima de un adulto y niños destripados. Muy fuerte todo. Sé que hay nenas que están en este grupo que son de séptimo. Recién hablo con mi hijo y voy a seguir hablando. Por favor, papás, alerta. La verdad es que la imagen que ya vio mi hijo es algo que no se lo voy a poder sacar”, describió en el audio.

Fue así que los grupos de padres de distintas escuelas comenzaron a viralizar rápidamente el audio. El grupo de WhatsApp “Unan a cualquier persona” tenía menores agregados sin consentimiento y expuestos a contenido explícito y perturbador, incluyendo imágenes de abuso sexual infantil y violencia extrema, según publica La Opinión Austral.

La principal hipótesis es que alguien le habría hackeado el celular a un menor, creó el grupo y empezó a agregar a otros niños. Hay casos reportados en distintas escuelas de Río Gallegos y, a partir de la viralización, se conocieron más casos.

En las últimas horas, padres y madres comenzaron a revisar los teléfonos de sus hijos y a compartir capturas de pantalla y testimonios sobre lo que sucedía dentro de este grupo.

Una madre de 5to grado del Fátima logró grabar un video donde se observa la masiva incorporación de números telefónicos —muchos de ellos con característica de Río Gallegos— al grupo.

Otro testimonio lo aportó una mamá del Colegio Salesiano quién alcanzó a evitar que su hijo viera los mensajes. “Mi nene ni se había dado cuenta, no tenía ni leídos los mensajes. Yo lo controlé hoy y lo reporté”.

“A mi hijo lo agregó un compañerito de fútbol, pero había varios nenes que conocía. Al principio no hablaban nada raro, o sea, él no vio nada. Esto fue ayer y dejó el grupo ahí nomás sin abrirlo porque querían hacer tipo un ‘récord’ de cuántos mensajes tenían sin leer. Quizás por eso no llegamos a ver nada”, sumó un padre desde el colegio Austro.

¿QUÉ ES EL GROOMING?

El grooming es un término utilizado para describir un proceso en el que un adulto establece una relación de confianza con un menor, generalmente a través de internet, con la intención de explotar al niño de alguna manera. El objetivo puede ser manipular al menor para que acepte o participe en actividades inapropiadas o peligrosas, como el abuso sexual, la producción y distribución de material explícito o incluso el secuestro.

El grooming suele comenzar con interacciones aparentemente inofensivas, como hacer amigos en línea, compartir intereses comunes, dar atención o incluso halagar al menor, pero gradualmente el adulto comienza a manipular emocionalmente al niño para conseguir su confianza y llevar la relación hacia un terreno más peligroso.

Es importante destacar que el grooming no siempre implica contacto físico directo; puede ocurrir completamente en línea. Además, los agresores a menudo intentan aislar a los menores de su familia o amigos para que no reciban ayuda o apoyo.

¿Cómo prevenir el grooming?

Supervisar el uso de internet de los niños y adolescentes.

Enseñarles a no compartir información personal con desconocidos en línea.

Fomentar una comunicación abierta y honesta sobre sus experiencias en línea.

Usar herramientas de control parental y configurar la privacidad en redes sociales.

“De eso que se comenta en el audio no alcanzamos a ver nada, por suerte. Cuando lo borramos tenía como 800 mensajes sin leer y directamente lo eliminé, no entré a fijarme”.

Ante esta grave situación, se solicita a los padres que revisen los celulares de sus hijos, en particular la galería de imágenes y los grupos de WhatsApp, y a realizar la correspondiente denuncia.