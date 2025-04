En las últimas horas, en Comodoro Rivadavia, se conoció un grave hecho, donde una menor del barrio Moure fue abusada. Así lo indicó el comisario Raúl Jones a ADNSUR. Todo se conoció tras la presunta desaparición de la menor, reportada por su familia el pasado sábado 29 de marzo por la noche.

Luego de unas horas, pudo volver por sus propios medios y contó el grave hecho. Comenzó una investigación policial e intervino el Ministerio Público Fiscal.

“Es un hecho que ocurrió efectivamente, que está denunciado. Ya está trabajando la gente de la comisaría de la mujer de zona sur”, expresó Jones.

En tanto, aclaró que “la menor siempre en todo momento se encontró acompañada de los papás, se le dio intervención al servicio de asistencia a la víctima. Todos los canales establecidos para estas situaciones están más que aceitados. Pero, bueno, en definitiva, también es algo preocupante por cómo lo van llevando cierto sector de los vecinos del barrio Moure, porque es una situación muy delicada, es un delito de instancia privada. Entonces, yo creo que los papás no están compartiendo esta situación”.

En esta línea, el comisario sostuvo que el fin de semana “también hubo un intento de juntarse en el polideportivo del barrio Moure, donde el papá habló justamente con uno de los referentes para clarificar la situación, pero, no obstante esto, siguieron”.

“Y es una pena porque, en realidad, estamos hablando de una joven que entendemos nosotros que es una víctima. Ahora está todo en manos de la justicia y son ellos quienes nos van a decir a nosotros, como auxiliares de la justicia, cuáles son los pasos que vamos a seguir respecto a esta situación.”

En tanto, indicó que hubo una “entrevista con la psicóloga también, así que ya se está trabajando para ver los pormenores del caso, pero vuelvo a insistir, es un caso muy delicado y un hecho de instancias privadas.”

CUÁNDO SE REALIZÓ LA DENUNCIA

Jones explicó que “esto empezó con una denuncia por una presunta desaparición de una joven de acá de la ciudad. Esto fue el día sábado, que se denunció en horas de la noche. Obviamente, se articulan todas las acciones con la gente de búsqueda de personas. Esta menor llegó por sus propios medios a su casa, y a raíz de la situación que la afligía, en ese momento hizo saber de la situación que vivió y por eso se activaron los protocolos con las denuncias en la comisaría de la mujer.”

“Por lo que yo tengo entendido, sí son todos menores de edad. Pero no habría ni dos ni tres, como se hacía mención, como que eran varios, no. Por lo pronto, yo lo descartaría. No obstante, se sigue investigando.”

Respecto al grave hecho, resaltó que intervino el Ministerio Público Fiscal y “ya está trabajando sobre el mismo.”

Por último, y respecto a los antecedentes por linchamiento, Jones reconoció que “es preocupante esta situación, porque si bien hubo un hecho que se está investigando, no se puede tomar tan livianamente decir: fue fulano, fue mengano, porque esto nos preocupa, porque ya tenemos antecedentes negativos en lo que es la ciudad de Comodoro Rivadavia y el perjuicio que esto trae”. “Entonces, es muy preocupante que lo tomen muy a la ligera en hechos muy graves de esta situación o del famoso escrache a determinada persona”, concluyó.