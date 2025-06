Un hecho insólito y preocupante ocurrió días atrás en la ciudad de Rada Tilly, cuando un hombre ingresó por sus propios medios al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia con una grave mordedura en los genitales provocada por un perro de raza pitbull.

A pesar de la gravedad del hecho, el hombre no aportó información precisa ni radicó denuncia alguna, lo que dificulta aún la investigación por parte de las autoridades policiales.



“Se trata de un hecho bastante llamativo. Esta persona se presentó en el hospital con una herida importante en la zona del escroto, con pérdida de fluido, y dijo haber sido mordido por un pitbull en Rada Tilly”, explicó Raúl Jones, segundo jefe de la Unidad Regional.

Según el relato policial, el hombre no llamó a la comisaría ni solicitó asistencia en el lugar del hecho, sino que lleg�� directamente al centro de salud para ser atendido por la guardia.



Grave accidente en Ruta 6: un camión volcó madera y una camioneta chocó contra la carga

Fue el personal médico del hospital quien dio aviso a la comisaría tras constatar la gravedad de la lesión. “El médico cirujano de turno realizó las curaciones pertinentes dada la sensibilidad del área afectada, y desde allí se notificó a la dependencia policial”, detalló Jones.



Sin embargo, las autoridades se enfrentan a un panorama complejo: no hay información concreta sobre dónde ocurrió el ataque, ni se ha identificado hasta el momento al dueño del animal. “La víctima no pudo brindar muchos detalles. Lo único que dijo fue que fue en Rada Tilly, pero no sabe exactamente en qué lugar. Así que estamos trabajando en averiguaciones sin datos certeros”, reconoció el comisario.



La investigación, por ahora, se encuentra estancada. A pesar del trabajo del personal de la Comisaría de Rada Tilly, la ausencia de un denunciante y la falta de testigos o referencias impiden avanzar con claridad. “Es muy poco lo que tenemos. No tenemos el lugar exacto del hecho ni tampoco la identidad del perro o su dueño. Y al no haber denuncia formal, todo se complica más”, sostuvo Jones.



Rada Tilly: un hombre fue hospitalizado tras ser atacado por un perro pitbull en los genitales

Consultado sobre los procedimientos legales en estos casos, explicó que todo depende de la gravedad de las lesiones. “Si se trata de lesiones leves, como podría ser el caso, estamos ante un delito de instancia privada. Es decir, la víctima debe radicar la denuncia para que se pueda actuar. En cambio, si las lesiones se consideran graves —es decir, si el tiempo de curación supera los 30 días—, entonces sí se puede actuar de oficio”, precisó.



Hasta el momento, la víctima no ha regresado a la comisaría ni ha formalizado una denuncia, por lo que no hay una causa judicial en curso. “A esta hora, te puedo asegurar que la persona no se acercó a la dependencia para denunciar. Y eso nos deja con las manos atadas. La investigación se torna muy difícil sin un denunciante”, reafirmó el jefe policial.



Salió a correr, la atacó un pitbull y le provocó graves heridas: deberá someterse a cirugía

El hecho genera preocupación tanto en la comunidad como entre las autoridades, ya que vuelve a poner en agenda la tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos y la necesidad de contar con mecanismos más ágiles para identificar a los dueños cuando ocurren ataques de este tipo.



“Más allá de todo, lo importante es que la persona está fuera de peligro. Pero obviamente vamos a seguir intentando esclarecer lo ocurrido, porque hechos así no pueden quedar impunes”, concluyó Jones.