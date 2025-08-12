Este martes al mediodía, un colectivo de la empresa Mi Bus volcó en la ruta de acceso al Cerro Catedral de Bariloche, específicamente en la ruta Carlos Bustos, a unos 8 kilómetros de la base del cerro. El vehículo quedó a un costado de la cinta asfáltica, lo que generó una rápida movilización de equipos de emergencia para asistir a los pasajeros.

Causas y estado de los pasajeros

Según las primeras versiones, el chofer del colectivo se habría descompensado, lo que provocó que el vehículo desbarrancara. En el colectivo viajaban unas 20 personas.

Un hombre de 40 años fue trasladado al hospital tras sufrir golpes en el pecho y encontrarse en estado de crisis. Otros pasajeros presentaron escoriaciones y cortes en el pómulo o las manos, pero se encuentran fuera de peligro.

El conductor, consciente y sin lesiones graves, también fue atendido en el lugar.

Respuesta de emergencia y situación del tránsito

En el sitio del accidente trabajaron personal policial, bomberos, empleados de protección civil, tránsito y salud.

El tránsito en el acceso al Cerro Catedral está cortado desde la rotonda de la Virgen de las Nieves, con cortes intermitentes para permitir el trabajo de los equipos de emergencia. A pesar de ello, el ingreso al cerro por la Ruta 79 permanece habilitado, aunque con demoras.