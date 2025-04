Un nuevo siniestro vial volvió a generar complicaciones en uno de los corredores más transitados del Alto Valle: la Ruta Provincial 7. Este jueves al mediodía, una camioneta blanca tipo furgoneta volcó en la mano que une Centenario con la ciudad de Neuquén, justo en cercanías del empalme con la Autovía Norte, y provocó importantes demoras en la circulación vehicular.

El accidente se produjo cerca de las 12 del mediodía y requirió la inmediata intervención de personal de la Comisaría 20 y del área de Tránsito de Neuquén, que trabajan en el ordenamiento del flujo vehicular. Por el momento, el tránsito hacia la capital neuquina está restringido a un solo carril, lo que genera filas de vehículos y un avance lento en ese tramo.

La camioneta quedó volcada sobre su lateral izquierdo, justo sobre el carril del conductor. Si bien aún no se cuenta con información oficial sobre las causas del vuelco, ni sobre la identidad del conductor, testigos en el lugar señalaron que una de las puertas traseras se encontraba abierta, lo que hace suponer que la persona a bordo habría logrado salir por allí tras el impacto.

Tras la muerte de una mujer por hantavirus, brindaron recomendaciones para prevenirlo en la Patagonia

No se informó si hubo lesionados, aunque no se requirió la presencia inmediata de ambulancias, lo que indica que no habría heridos de gravedad. De todos modos, las pericias que lleva adelante la Policía permitirán establecer con mayor precisión qué originó el vuelco y cuál era el estado del vehículo siniestrado.

Desde la Policía y el personal de tránsito se solicita a los conductores extremar las precauciones al circular por la zona, mantener la distancia de frenado y evitar maniobras riesgosas, especialmente en sectores donde el pavimento puede estar deteriorado o la visibilidad se reduce por acumulación de vehículos.