INVESTIGACIÓN Grave ataque de perro pitbull en Rada Tilly: la víctima no denunció y la policía sigue investigando El segundo jefe de la Unidad Regional de Comodoro, Raúl Jones, explicó que el herido se presentó directamente en el hospital con una lesión grave en los genitales, pero que no aportó detalles claros, lo cual impide todavía esclarecer las circunstancias del ataque. “Es un hecho llamativo y muy difícil de investigar porque no tenemos el lugar del ataque ni al denunciante”, afirmó.