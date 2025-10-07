Grave accidente en la ruta 242: un camionero de 28 años volcó cerca de Las Lajas

El siniestro se registró en la tarde del lunes sobre la Ruta Nacional 242, en un tramo próximo a la localidad de Las Lajas, en el centro de la provincia del Neuquén. Un joven camionero paraguayo de 28 años resultó gravemente herido tras el vuelco de su camión en una pronunciada curva cercana al arroyo Liu Cullín.

De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo —que formaba parte de una flota de tres camiones con destino a Chile— transportaba aceite vegetal cuando, por causas que se investigan, se salió del camino y desbarrancó, provocando daños de consideración en la unidad y en el tanque cisterna.

“El impacto fue muy fuerte. El camión siguió de largo en la curva y terminó volcando cerca del cauce del arroyo”, detallaron fuentes policiales.

El conductor sufrió múltiples fracturas

El conductor, único ocupante del vehículo, sufrió fracturas expuestas y lesiones graves. Aunque logró salir por sus propios medios de la cabina, cayó a pocos metros del camión y fue asistido de inmediato por sus compañeros, que viajaban en los otros dos vehículos de la misma empresa.

Los camioneros dieron aviso a la Policía de Las Lajas y a los servicios de emergencia. Minutos más tarde, una ambulancia del hospital local acudió al lugar para brindar las primeras atenciones y coordinar su traslado al hospital de Zapala, de mayor complejidad.

“El joven fue estabilizado y trasladado con urgencia. Presentaba varias fracturas y politraumatismos severos”, indicaron desde el centro de salud.

Además de las lesiones del conductor, el siniestro causó daños ambientales en la zona. El tanque cisterna que transportaba el aceite vegetal se rompió durante el vuelco, provocando un derrame sobre la costa y parte del lecho del arroyo Liu Cullín.

Personal policial y de tránsito trabajó durante varias horas en el lugar para controlar el tránsito y coordinar el retiro del vehículo, mientras que agentes municipales realizaron tareas de contención para evitar la expansión del derrame.

Investigación de las causas

El accidente ocurrió en una zona de curvas peligrosas, donde los conductores suelen reducir la velocidad por las condiciones del terreno y el tránsito pesado internacional. Sin embargo, en este caso, los primeros indicios apuntan a una posible pérdida de control por exceso de velocidad o falla mecánica.

Peritos de Criminalística y Seguridad Vial realizaron las tareas de medición y registro fotográfico, mientras que la Fiscalía de Zapala abrió una investigación para determinar las circunstancias exactas del vuelco.