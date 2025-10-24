Un grave accidente ocurrió en la noche del jueves, cuando un hombre de 31 años fue embestido por una camioneta en el barrio Abel Amaya, en la zona sur de Comodoro Rivadavia. El hecho se registró alrededor de las 20:10 horas sobre la avenida Chile, en su intersección con avenida Congreso, frente al Centro de Salud 30 de Octubre.

Según pudo saber ADNSUR, el alerta fue emitido por el Centro de Monitoreo a la Seccional Quinta, sobre la presencia de una persona tendida sobre la calzada. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el hombre se encontraba inconsciente y con una herida sangrante en la zona de la cabeza.

El personal médico acudió rápidamente y trasladó al herido —identificado más tarde como F.P.B.E., de 31 años— hacia el Hospital Regional para su atención. Allí se le realizaron los estudios correspondientes, entre ellos una tomografía y radiografías, para evaluar la gravedad de las lesiones en la cabeza y las extremidades.

El vehículo involucrado en el siniestro es una Ford Ecosport, conducida por G.A.A., un hombre de 57 años, jubilado del sector petrolero.

En el lugar, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,0 g/l). Sin embargo, los agentes labraron un acta de infracción de tránsito por falta de seguro obligatorio. El hombre no sufrió ningún tipo de lesión.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el rodado fue secuestrado en carácter judicial y trasladado a la dependencia policial.

En el lugar también intervino personal de Criminalística, a cargo de la sargento ayudante Nora Moreno, y la funcionaria del MPF, Florencia Docarmo, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

El hombre lesionado permanecía bajo observación médica en el Hospital Regional a la espera de una evaluación general de su estado y con el fin de descartar lesiones de gravedad, dado que en un momento estuvo inconsciente.