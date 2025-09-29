Un violento accidente entre una moto y una camioneta dejó gravemente herida a una joven de 21 años. Ocurrió ayer, domingo, cerca de las 17:40 horas, en la intersección de Cipolletti y avenida de los Trabajadores, en la ciudad de Trelew.

Según se pudo establecer, la joven circulaba en una motocicleta en dirección sur-norte por la avenida y, en esas circunstancias, impactó contra una camioneta Ford EcoSport que ingresaba desde Cipolletti.

Como consecuencia del choque, la conductora de la moto sufrió una fractura expuesta y fue trasladada de urgencia al hospital local, donde permanece internada bajo observación médica.

El jefe de la Comisaría Segunda, Diego Correa, explicó que en el lugar intervinieron la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la Policía Científica y la Fiscalía de turno. “Se realizaron controles de alcoholemia a ambos conductores con resultados negativos. La mecánica del hecho está en investigación para determinar responsabilidades”, precisó en diálogo con Canal 12.

Tanto la motocicleta como la camioneta fueron secuestradas de manera preventiva para realizar las pericias correspondientes.

En la esquina donde ocurrió el accidente no hay semáforos, un elemento que será tenido en cuenta en la investigación. La causa quedó a cargo de la Fiscalía, que continuará reuniendo pruebas para establecer cómo se produjo la colisión y si hubo infracciones de tránsito por parte de alguno de los conductores.

ADOLESCENTES DETENIDOS

Un violento hecho se registró este fin de semana en la ciudad de Trelew, cuando cinco menores abordaron a otro adolescente en plena vía pública para robarle una gorra y un teléfono celular. Los más chicos de los delincuentes tienen tan solo 12 años.

El hecho ocurrió en la Plaza Independencia, en plena zona céntrica de la ciudad del valle, cuando un grupo de menores —dos de 15 años, otros dos de 12 y el restante de 13 años— se acercó a un menor que se encontraba en el lugar; y, sorpresivamente, comenzaron a golpearlo y le sacaron sus pertenencias.

Sin embargo, no contaban con que el padre de la víctima estaba en las cercanías. El hombre vio la situación y salió a perseguir a los agresores, logrando recuperar los elementos robados por sus propios medios antes de que la policía interviniera.

Minutos después, los efectivos llegaron al lugar y procedieron a la aprehensión de los cinco adolescentes, bajo los cargos de “tentativa de robo en poblado y en banda”.

El fiscal de turno, Mauro Quintero, dispuso que los menores fueran restituidos a sus tutores mediante el acta correspondiente, al tratarse de personas inimputables por su edad. En el procedimiento también participaron el Defensor Público, Sergio Rey, y la Asesora de Familia, Carolina Van Domselaar, quienes intervinieron para garantizar los derechos de los menores involucrados.