La noche del miércoles se registró un grave accidente de tránsito en Centenario, que dejó como saldo dos motociclistas heridos. El siniestro ocurrió pasadas las 23 horas en la esquina de Ingeniero Ballester y Maipú, en pleno casco viejo de la ciudad.

Cómo ocurrió el choque

De acuerdo con la información policial, el impacto fue entre un auto conducido por una joven y una moto en la que viajaban un joven y un adolescente. Por causas que aún se investigan, ambos rodados colisionaron con fuerza, lo que provocó que los motociclistas terminaran sobre la vereda de un comercio cercano.

Estado de los motociclistas

Los dos ocupantes de la moto fueron asistidos en el lugar por personal de salud. Ambos llevaban casco reglamentario, lo que evitó consecuencias mayores, aunque el adolescente sufrió un fuerte golpe en el rostro, que le provocó la pérdida de varios dientes y dolores intensos.

Inicialmente fueron trasladados al hospital local de Centenario, pero, debido a la gravedad de las lesiones del menor, se dispuso su derivación a la ciudad de Neuquén para realizar estudios más complejos. Los médicos aclararon que no corre riesgo de vida, aunque permanecerá en observación.

En cuanto a la joven que manejaba el automóvil, se informó que no resultó herida y que el test de alcoholemia realizado dio negativo.