La ciudad de Centenario vivió una tarde marcada por la violencia cuando, pasadas las 17.30 del martes, un tiroteo entre dos familias terminó con un policía herido y un perro baleado por una agente en medio del despliegue de seguridad.

Enfrentamiento en las calles Formosa y Caleta Olivia

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Formosa y Caleta Olivia, un sector donde desde hace semanas se registran conflictos entre familias de la zona. Ante la alerta de disparos, la Policía desplegó un operativo inmediato: móviles de las Comisarías Quinta y 52 cercaron el área y más de 20 efectivos se apostaron frente a una vivienda para contener la situación.

Durante la tarde se produjeron cortes de calle y momentos de tensión en el barrio, lo que derivó en la detención de cuatro personas vinculadas a los enfrentamientos.

Tensión en Centenario: bomberos salvaron a una familia cuando su camioneta quedó colgando sobre un socavón

Policía y perro heridos

De acuerdo con medios locales, en medio del despliegue una mujer policía disparó e hirió a un perro, hecho que quedó registrado en un video difundido entre vecinos y que ya está bajo investigación de Asuntos Internos.

Además, un agente policial resultó herido de bala, aunque no se brindaron mayores precisiones sobre la gravedad de su estado de salud.

Allanamiento de urgencia en busca de armas

Hacia las 20 horas, la Oficina de Investigaciones Zona Periferia II realizó un allanamiento de urgencia autorizado por la fiscalía. En uno de los domicilios inspeccionados se encontró una “tumbera” y municiones, elementos que habrían estado vinculados al tiroteo.

La fiscal Guadalupe Inaudi, junto a jefes policiales, permaneció en el lugar mientras se desarrollaban los procedimientos.