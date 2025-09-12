La Justicia de Cipolletti recibió en los últimos días una denuncia por abuso sexual contra una adolescente de 17 años, quien habría sido drogada durante una salida a un local nocturno de la ciudad. Como consecuencia del hecho, la joven cursa un embarazo de alrededor de ocho semanas.

La denuncia fue radicada por la madre de la víctima y confirmada por el abogado querellante, Michel Rischmann. Según el letrado, el relato apunta a un hombre mayor de edad como presunto autor y a una mujer, prima de la víctima, como partícipe del hecho.

El relato de la denuncia

De acuerdo con lo detallado, la adolescente salió a bailar con su prima y en el boliche se encontraron con dos hombres. La víctima sostuvo que no consumió grandes cantidades de alcohol, pero que tras ingerir una bebida comenzó a perder la conciencia. Desde ese momento no recuerda lo ocurrido, salvo fragmentos en los que se trasladaron a una vivienda cercana.

Recién al día siguiente, alrededor de las 9 de la mañana, recuperó la lucidez al regresar a su casa junto a su prima. Durante toda la jornada presentó vómitos y malestar, por lo que fue atendida en un hospital.

Un video clave en la investigación

La madre de la adolescente inició averiguaciones y logró identificar al presunto autor. Según explicó el abogado, un video aportado a la causa muestra al hombre reconociendo haber estado con la víctima. En la grabación incluso afirma que ella no recordaba lo sucedido y que él tampoco, sugiriendo que podrían haber consumido alguna sustancia sin saberlo.

“Este material compromete no solo al principal sospechoso, sino también a las otras dos personas que estuvieron esa noche. Queremos determinar si existió algún tipo de participación de la prima y del otro hombre en el abuso”, indicó Rischmann.

El video, según el querellante, también incluye la referencia a que uno de los hombres acostumbraba a colocar pastillas en las bebidas de las mujeres, lo que agrava las sospechas.

Calificación del hecho

Rischmann aseguró que no existe consentimiento válido en este caso, dado que la menor no estaba en condiciones de decidir sobre su voluntad. “Estamos frente a un abuso sexual con acceso carnal, acreditado por el embarazo y por la confesión en el video”, afirmó.

La participación de la prima de la víctima también es investigada. Aunque ambas mantenían una relación cercana, la familia denunció su falta de colaboración para aclarar lo ocurrido. “Se negó a dar información sobre adónde habían ido y qué hicieron esa noche”, señaló el letrado.