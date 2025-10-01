El barrio Eluney de Centenario volvió a vivir momentos de tensión tras un ataque a tiros registrado durante la madrugada del miércoles 1 de octubre. Según confirmaron fuentes policiales, alrededor de las 4 de la mañana dos sujetos dispararon contra una vivienda ubicada en la calle Ernesto Goebel, manzana 349 A, para luego darse a la fuga a pie.

En el lugar, efectivos policiales entrevistaron a una joven de 18 años, quien aseguró que en la casa no había personas lesionadas. El hecho, aunque no dejó heridos, generó alarma en los vecinos del sector que escucharon las detonaciones.

Sin rastros de los atacantes

Los uniformados realizaron una inspección en el frente del inmueble, pero no hallaron vainas servidas ni constataron daños visibles en la vivienda. Hasta el momento no se logró identificar a los responsables del ataque ni se estableció el motivo que desencadenó el episodio.

Fuentes policiales detallaron que horas más tarde se registraron disparos en otro sector del mismo barrio, aunque se descartó que tuvieran relación con el ataque ocurrido en la vivienda de la manzana 349 A.