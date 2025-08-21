Diego Fernández Lima, de 16 años, salió de su casa el 26 de julio de 1984 para visitar a un amigo; sin embargo, nunca más regresó. Más de 40 años después, sus restos fueron encontrados el pasado mes de mayo por albañiles que trabajaban en una obra en una casa del barrio porteño de Coghlan.

Tras una serie de tareas investigativas, se pudo establecer la identidad de la víctima y también determinar que falleció a causa de una muerte violenta.

La mirada rápidamente cayó sobre el dueño de la propiedad, Cristian Graf. Sin embargo, no se trataba de cualquier persona: el hombre había sido compañero de la víctima en la escuela secundaria. Los investigadores, pese a que la causa se había prescrito por la cantidad de años y a la atención pública, se enfocaron en él. ¿Graf lo mató y ocultó el cuerpo en su casa?

“NO SÉ CÓMO LLEGÓ EL CUERPO AHÍ”

Cristian Graf, principal sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima, habló por primera vez sobre los restos encontrados en su casa: “Fue casualidad o ‘causalidad’. Cómo llegó Diego ahí, no lo sé; no es común que aparezca el cuerpo de un conocido tuyo”, expresó en diálogo con TN.

Luego aclaró que “fue al lado”, en relación con que los restos fueron hallados en la casa contigua donde aparecieron los huesos. “Si no fue nadie de la familia, cómo pasó no sé”, añadió.

En el mismo sentido, se refirió a las sospechas que recaen sobre él. “Mi familia tiene la conciencia limpia y con eso basta”, insistió.

Por otro lado, descartó que haya sido su padre. “Es mi papá, no puede ser; de la familia, nadie; ni se me ocurriría pensar eso”, agregó.

“No me acuerdo de ninguno de los compañeros de él; yo tenía otro círculo de amigos, era aparte. Jamás vino a mi casa, ni a hacer un trabajo, ni nada. Y tampoco conozco a su familia”, manifestó, respecto a que la víctima y él concurrían a la misma escuela secundaria.

Asimismo, aclaró que no compartía interés por las motos con el joven: “Nunca tuve ni el carnet para manejar motos”. “Mi hijo tuvo un momento en el que estuvo arreglando motos y nada más; yo jamás arreglé una moto”, deslizó.

Finalmente, manifestó estar muy consternado junto a su familia. “Estamos muy mal, primero por el hecho de haber encontrado los restos. Y después, por toda la trascendencia que tiene en el día a día: el acecho mediático es tremendo. Nos sentimos señalados por la situación en general; es un ambiente en el que estamos expuestos y estigmatizados”, señaló. “Cuando sepamos quién fue vamos a estar en paz”, cerró.