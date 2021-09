Una jueza de Trelew imputó al ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, por abuso de autoridad, y usar un arma sin autorización durante la detención de hombre con pedido de captura desde Santa Cruz. Se cuestionó su rol activo durante la detención al considerar que no pertenece a ninguna fuerza de seguridad para usar un arma para detener.

El video donde se puso en cuestionamiento al ministro Federico Massoni fue grabado por parte del propio organismo que conduce y compartido a través de sus redes sociales, Allí se lo ve sujetando a un hombre mientras sostiene un arma en una de sus manos.

Al respecto, el jefe de la Policía del Chubut, Miguel Gómez, se refirió a los cuestionamientos de la jueza Mirtha Moreno con respecto al accionar del ministro durante la detención de dos personas. “Desconozco qué es lo que ella ha resaltado como no coincidente”, dijo y aclaró inmediatamente que “quien lo atrapa a (Pedro) Paso soy yo”, en referencia al delincuente oriundo de Santa Cruz con pedido de captura.

“A mí nunca me llamaron”, dijo. Y aclaró que “quien le pide asistencia al ministro de seguridad porque el que se queda solo con este hombre forcejeando, soy yo”, sostuvo tras explicar que si bien había otros efectivos el predio era grande y "ellos agarran por otro sentido".

El jefe de la policía precisó “lo voy a atrapar con mi pistola a la mano porque teníamos información de que podía estar armado y no le voy a dar la ventaja de que si está armado, me dispare primero. En escasos segundos lo reduzco, pero el otro sujeto estaba en cercanías con claras intenciones de no colaborar”.

Y explicó que “ Es ahí donde le digo al ministro que había otra persona más. Él estaba sobre la vereda y es ahí donde raudamente, como debe hacer cualquier ciudadano si un policía se lo pide y en especial es funcionario público, asiste y colabora con este dispositivo de detener/demorar al otro sujeto que estaba en cercanías”.

Finalmente, agregó que el arma que se le ve en el video al ministro es de su propiedad: “Lo hizo muñido con su arma propia y para la cual tiene su debida portación de arma de fuego. La situación que lo lleva a esgrimir su arma es por una cuestión de seguridad netamente”, y agregó que si bien no tiene “estado policial” según la ley “él puede actuar en colaboración de policía”.