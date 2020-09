RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - Poco después de ordenar la recaptura de Rodrigo Donaire (31), el delincuente que golpeó ferozmente días atrás a una abuela en Río Gallegos, la jueza encargada de la causa aclaró que el joven obtuvo la libertad por un error de la Policía. "En vez de enviarme los videos a mí, los enviaron a Criminalística", explicó.

El hecho ocurrió el martes, cuando el ahora detenido ingresó a una vivienda de la capital de Santa Cruz y golpeó con violencia a una jubilada de 78 años para robarle un televisor. El video de las cámaras de seguridad se conoció a las pocas horas y generó indignación.

Días más tarde, la jueza Valeria López Lestón determinó liberar al detenido, lo que generó revuelo en la sociedad, según publicó La Opinión Austral.

"Solamente me informaron de unos videos que estaban en la parte externa del domicilio de la señora y de un vecino", explicó este lunes la magistrada, en diálogo con LU12 AM680, dando cuenta de que desconocía el material fílmico que evidenciaba la golpiza a la anciana.

Explicó además que el acusado no cuenta con antecedentes, contrariamente a lo que había circulado en los medios. Además, López Lestón explicó que en un primer momento, la víctima no recordaba con seguridad si al momento del asalto, el delincuente portaba un arma blanca. "La señora no estaba segura", manifestó.

Añadió que "cuando se lo aprehende no tenía ningún cuchillo y tampoco se encontró después en el lugar en el que escondió las cosas. Si bien originalmente se calificó de esa manera, parecía que no había elementos probatorios para sostenerla. Lo excarcelé precisamente por eso, no tiene antecedentes y si hubo alguna otra causa en otro juzgado evidentemente no avanzó".

Este fin de semana, Rodrigo Donaire (31) quedó detenido con prisión preventiva imputado del delito de robo agravado por el uso de armas. "Cuando veo en las redes sociales los videos lo primero que hice fue llamar a la comisaría, en donde me explicaron que fue un error y que en vez de enviarme los videos a mí, los enviaron a la división Criminalística. Al constatar que era él (donaire) el de los videos ordené la detención", resumió.

"Estos errores no suelen suceder", aseguró López Lestón y agregó: "El que hace se equivoca. Estamos todos un poco desbordados porque no tenemos el personal con el que normalmente contamos para trabajar. Acá somos 3 o 4 cuando usualmente somos 20".